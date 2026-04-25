Il paradiso delle signore anticipazioni: la Contessa Adelaide e Guarnieri ad un bivio
Le prossime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: la Contessa Adelaide distrutta e in pericolo
Lunedì alle 16:10 si riaccendono le luci su Il Paradiso delle Signore, uno degli appuntamenti più solidi del daytime di Rai 1. La serie, in onda dal 2015, continua a muoversi tra ambizioni personali, intrighi familiari e dinamiche sentimentali sullo sfondo di una Milano anni ’50-’60 ricostruita con cura nei set romani.
Arrivata a un numero di episodi ormai considerevole, la soap mantiene una narrazione corale capace di intrecciare più linee narrative senza perdere coerenza. E anche questa settimana non fa eccezione, preparando il terreno a sviluppi destinati a incidere sugli equilibri tra i protagonisti.
Tra verità nascoste e scelte difficili: cosa accade il 27 aprile
La nuova puntata riprende le fila lasciate in sospeso, a partire dalla situazione di Caterina, che riesce finalmente a vedere riconosciute le proprie ragioni nel caso del concorso ALMAT. Un risultato che arriva grazie all’intervento di Fulvio e Valeria, riportando equilibrio in una vicenda che aveva sollevato più di un dubbio.
Sul fronte sentimentale, Delia si trova davanti a un bivio tutt’altro che semplice: da una parte l’opportunità di trasferirsi a Hollywood, dall’altra il legame con Botteri. Una scelta che non riguarda solo il cuore, ma anche il futuro professionale. In questo scenario, il ruolo di Teo potrebbe rivelarsi determinante per aiutarla a fare chiarezza.
Intanto, nel grande magazzino, le Veneri si muovono su un terreno più leggero ma non meno significativo: l’idea di un regalo di nozze per Irene prende forma grazie a un suggerimento fuori dagli schemi di Johnny, introducendo una parentesi più distesa nel racconto.
Ma è sul versante dei Guarnieri che la tensione torna a salire. Adelaide e Umberto si trovano in una posizione delicata, sotto la pressione di Greta, pronta a usare un segreto compromettente come leva. La situazione spinge Marta a prendere un’iniziativa drastica: raccontare tutto a Odile. Una rivelazione che porta a un confronto diretto con Ettore, senza spazio per giustificazioni o reticenze.