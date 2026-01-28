Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: il segreto del padre di Greta e la faida in casa Guarnieri

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore promettono di essere molto interessanti, già dall’inizio del 2026 si è subito visto che questa stagione è pronta a regalarci importanti colpi di scena. Secondo le anticipazioni pare che verrà fuori il segreto che nasconde il padre di Greta e, al contempo, si farà luce sulla faida esistente all’interno della famiglia Guarnieri.

Il legame tra Umberto e Greta diventerà sempre più solido, questo perché la stilista ha usato tutto il suo potere seduttivo per far leva sul commendatore, avvicinandosi molto a lui, con uno scopo ben preciso, che Guarnieri – al momento – ignora totalmente.

Il Paradiso delle Signore, cosa succederà tra Umberto Guarnieri e Greta

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore pare che Greta riuscirà a ottenere da Umberto ciò che vuole. La stilista si è avvicinata a Guarnieri sapendo che sia il fratello del padre defunto, cosa che il commendatore invece, ignora totalmente. Grazie alle armi seduttive della ragazza, Umberto inizierà a fidarsi molto di lei, fino ad arrivare a confessarle un segreto proprio sul fratello.

Il fatto che Greta e Ettore siano i nipoti di Umberto è stato reso noto nelle precedenti puntate, ma Guarnieri non ha idea del legame di parentela con i due giovani e finirà per avvicinarsi alla stilista, arrivando a farle una confessione molto importante sul passato suo e del fratello, padre dei due ragazzi. Nelle ultime puntate della serie di Rai1 abbiamo visto i due ragazzi tramare alle spalle non solo di Umberto, ma di tutta la sua famiglia, così Ettore si è avvicinato a Odile e subito si è compreso che le sue intenzioni con la figlia della contessa sono tutt’altro che sincere, mentre la Marchesi ha fatto di tutto per sedurre Umberto, sapendo che in realtà è lo zio, per riuscire così a ottenere informazioni sul padre. Non si sa bene cosa stiano tramando i due fratelli, ma è ormai chiaro che abbiano un piano.

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nelle prossime puntate vedremo Agata alle prese con la nuova offerta di lavoro, che la porterà lontano da Milano. Enrico, invece, dopo l’intervento deciderà di lasciare il suo posto all’università, per poter lavorare a tempo pieno nell’ambulatorio del dottor Moretti. Ma i colpi di scena a Il Paradiso delle Signore non sono finiti qui, vedremo infatti che la vicinanza tra Tancredi e Rosa finirà per allontanare la giornalista da Marcello. Tancredi farà una gaffe che farà adirare non poco la ragazza, che si scontrerà con Barbieri, la coppia finirà per litigare ancora e la crisi tra loro sembrerà sempre più insanabile. Poi ci sarà Irene, che si era sforzata per riportare un po’ di serenità tra suoi colleghi, ma per colpa di Tancredi, tutto ciò che aveva fatto e i suoi sforzi saranno vanificati.