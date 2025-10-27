Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 31 ottobre: Adelaide è distrutta

Il Paradiso delle Signore non smette mai di sorprendere il pubblico, nonostante sia giunto alla sua decima stagione, è in grado di lasciare ancora con il fiato sospeso i telespettatori. Ne è stato un esempio la puntata andata in onda venerdì 24 ottobre, momento in cui abbiamo assistito al gesto di Marcello, che ha spiazzato in primis Adelaide e poi i fan della serie di Rai 1.

A pochissimo dal loro matrimonio, ha deciso di lasciare la contessa e la cosa chiaramente la distruggerà profondamente. Adelaide credeva di aver trovato l’amore della sua vita, un compagno che sarebbe stato sempre al suo fianco, ma le cose non sono andate così. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore assisteremo al “dopo”, bisognerà capire come reagirà la contessa dinanzi a quello che comunque è stato un affronto e soprattutto cosa accadrà tra Marcello e Rosa.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, cosa farà Adelaide dopo il gesto di Marcello

Era inevitabile che la scelta di Marcello di lasciare Adelaide poco prima del matrimonio avrebbe avuto un effetto devastante sulla contessa. Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda fino al 31 ottobre, vedremo che la notizia di quanto accaduto a Villa Guarnieri si diffonderà velocemente e tantissimi giornalisti si accalcheranno fuori casa della contessa. Sarà Roberto a tenerli alla larga, provando ad allontanarli per evitare ulteriori dispiaceri alla contessa.

Intanto, secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, vedremo che la decisione di Marcello rovinerà i piani dei fratelli Marchesi e Caterina rischierà di non trovare più l’unica fotografia che ha dell’uomo che ama. Umberto inizierà a comprendere le ragioni del gesto di Marcello e vedremo Adelaide avere serie difficoltà a superare l’accaduto. Del resto anche a una donna forte come lei, una simile delusione d’amore è normale che la devasti. Nelle prossime puntate della serie di Rai 1 vedremo che Rosa tornerà a Milano e Marcello le farà una bella dichiarazione, successivamente l’uomo dirà a Roberto che ha deciso di lasciare il suo lavoro. Quella che sembra essere a tutti gli effetti una nuova coppia, pare che prenderà anche un’ importante decisione che cambierà il loro futuro.

Intanto Odile prenderà il posto della madre a un evento al circolo e chiederà proprio l’aiuto di Rosa. Ettore assisterà a un incontro tra Marcello e Rosa e successivamente proverà a far comprendere a Odile che tra di loro possa esserci qualcosa. Adelaide, poi, ascolterà una discussione tra la figlia e Umberto e da qui capirà quali sono le ragioni che hanno spinto Marcello a lasciarla, così deciderà di andare a parlargli. Scopriremo cosa accadrà tra i due ex soltanto nelle puntate de Il Paradiso delle Signore successive al 31 ottobre, ma la prossima settimana sarà comunque molto interessante.

Secondo le anticipazioni vedremo anche Johnny realizzare finalmente il sogno di acquistare un pulmino con Mimmo, Enrico che continua a nascondere a Marta il suo problema alla mano e il ritorno di zia Sandra, che scoprirà da Concetta, alcune cose del passato della nipote Irene.