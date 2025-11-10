Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 14 novembre: cosa sta per succedere

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore i fan della soap ambientata nella Milano di metà anni Sessanta continueranno ad assistere ai tentativi di una Adelaide sempre più incattivita e assetata di vendetta di punire e umiliare Marcello e Rosa. Negli ultimi episodi del period drama di Rai 1 la contessa ha rinsaldato il patto di ferro con Guarnieri.

I due stanno pianificando un aumento di capitale per aggirare gli ostacoli legali che permettono a Roberto di opporsi alle richieste della contessa, decisa a cacciare i due innamorati dal grande magazzino. Marcello, ben sapendo che la sua ex non si fermerà davanti a nulla, ha già rassegnato le dimissioni.

E se non si fosse intromesso Tancredi, che in un passato non troppo lontano ha saggiato sulla sua pelle quanto possa essere autodistruttiva la brama di vendicarsi, il piano di Adelaide e Umberto sarebbe già andato in porto. Cosa succederà nei prossimi appuntamenti con Il Paradiso?

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni fino al 14 novembre: Adelaide sempre sul piede di guerra

Le anticipazioni delle puntate inedite del Paradiso delle Signore annunciano una Adelaide sempre avvelenata e determinata come non mai a rendere la vita impossibile alla nuova coppia formata da Marcello e Rosa. La contessa tornerà al Circolo e riprenderà i contatti con una sua vecchia conoscenza, alla quale chiederà di indagare sul passato di Rosa.

Nel frattempo Enrico, ormai incapace di nascondere ancora il suo problema alla mano, confesserà a Marta quanto accaduto alla clinica col dottor Di Meo. La giovane Guarnieri si preoccuperà molto e ne parlerà con suo padre. Irene cercherà di capire se tra la nuova, efficientissima Venere Barbara e Johnny ci fosse qualcosa anche prima del suo arrivo al Paradiso.

Marina Valli tornerà a Milano con un dono per le Veneri. Da Firenze arriveranno notizie sugli «angeli del fango». Tra loro ci saranno anche Agata, Mimmo e Johnny, accorsi in aiuto degli alluvionati. Un critico letterario chiederà un’intervista a Rosa mentre Botteri, al lavoro sulla collezione natalizia con l’aiuto di Fulvio, coinvolgerà anche il suo vecchio amico Giorgio Perich.

Ci sarà fermento al Paradiso per la presentazione del nuovo disco di Marina Valli, protagonista di una serata di beneficenza per le zone colpite dall’alluvione. Una lettera della zia Sandra spingerà Irene a riflettere sull’amore. Nervi sempre tesissimi tra Adelaide e Rosa: la contessa non risparmierà parole taglienti alla giornalista.

Agata e Mimmo ritorneranno a Milano dopo l’esperienza tra gli alluvionati di Firenze. Johnny invece rimarrà ancora nel capoluogo toscano flagellato dalla devastante piena del ’66. Caterina troverà un potenziale pretendente per Irene. Proietti invece deciderà di parlare francamente al primario della clinica.

Rosa, all’oscuro delle trame della contessa, verrà messa al corrente da Odile dei piani architettati dalla madre contro di lei. La contessina inviterà la sua ex amica a lasciare il Paradiso Donna. Sarà Marcello a convincerla a restare prima di decidere di provare nuovamente a parlare con Adelaide. Intanto Irene sembrerà provare una certa attrazione per Giorgio Perich.

Enrico respingerà il ricatto di Di Meo e arriverà a prendere una decisione definitiva. Tra Agata e Mimmo, reduci dall’esperienza di volontariato, l’intesa crescerà sempre più e la cosa non sfuggirà a mamma Concetta e papà Ciro. Fulvio riceverà i ringraziamenti di Roberto per il suo contributo decisivo alla preparazione della nuova collezione. Agata alla fine annuncerà alle sue amiche di essersi fidanzata con Mimmo mentre un incidente creerà un momento di imbarazzo tra Giorgio e Irene.