Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 12 settembre: un malore sconvolge i piani

È partita con oltre 1 milione di spettatori (1 milione e 83 mila per la precisione) e il 14,7% di share la nuova avventura de Il Paradiso delle Signore. Nelle prime puntate hanno tenuto banco i problemi di Salvo e Elvira con le continue “invasioni di campo” dei suoceri. I signori Gallo si stanno rivelando nonni tuttofare. Fin troppo per il povero barista e la sua sposa, ormai esasperati dalla loro invadenza.

Umberto è riuscito a strappare ad Adelaide il riconoscimento legale di Odile con il pretesto di inserirla nel suo asse ereditario mentre a Marcello il ruolo di eterno fidanzato della contessa comincia a stare troppo stretto. Nel frattempo è scoppiata la passione tra Marina Valli e Matteo Portelli. In negozio ha fatto il suo esordio un nuovo magazziniere: Fulvio Rinaldi.

Il nuovo arrivato al Paradiso nasconde però alla figlia la verità sul suo nuovo lavoro, che considera un ripiego rispetto alla sua precedente attività di imprenditore nel campo dei bottoni. Trame già fitte insomma fin dalle prime puntate. Negli episodi fino al 12 settembre a sconvolgere i piani ci si metterà anche un malore.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: un malore improvviso guasta i piani di Salvo e Elvira

Le anticipazioni fino al 12 settembre rivelano che nelle prossime puntate Salvatore troverà il coraggio di opporsi al padrino scelto dai suoceri per il battesimo del piccolo Andrea. Il barista aveva atteso il ritorno dell’amico Marcello dalle vacanze per proporre a lui questo delicato compito. Ma con sua grande sorpresa è venuto a sapere che i signori Gallo lo avevano anticipato “arruolando” il semisconosciuto cugino Tarcisio, ex seminarista ritenuto più adatto al ruolo.

Dopo aver fatto inizialmente buon viso a cattivo gioco per non guastare i rapporti con i suoceri, Salvatore difenderà la sua autonomia. Arriverà di nuovo allo scontro con il signor Andrea? Marcello nel frattempo continuerà a sentirsi un pesce fuor d’acqua a Villa Guarnieri dopo il discorso di Umberto sulle “stanze di famiglia” dalla quali sarà sempre escluso.

L’imprenditore sfogherà la sua irritazione col fratello Matteo e dopo aver saputo della sua notte di passione con Marina Valli avrà un’idea per la sfilata del Paradiso e la presentazione della nuova collezione. Marcello cercherà di unire l’utile al dilettevole: Marina, diva dello spettacolo in piena ascesa, potrebbe essere la persona giusta per la sfilata.

Nel frattempo la presa di posizione di Salvo porterà allo scontro frontale in casa Grillo. Concetta interverrà per sedare la lite ma senza successo. I genitori di Elvira continueranno a “sponsorizzare” Tarcisio, pretendendo che sia lui il padrino di battesimo del nipote Andrea. Salvo sembrerà rassegnarsi all’ennesimo boccone amaro da mandare giù per colpa dei suoceri invadenti.

Concetta però avrà pronto un piano per cambiare le carte in tavola. Marina Valli nel frattempo accetterà di sfilare per il Paradiso. L’attrice rifiuterà così la proposta avanzata da Odile. La giovane direttrice della GMM le aveva offerto un contratto in esclusiva per abbinare il suo nome al marchio della GMM.

I problemi per Elvira e Salvo aumenteranno quando Concetta accuserà un malore proprio nel giorno del battesimo (oltre che della sfilata). I coniugi Amato saranno così costretti a rivedere in corsa i loro piani. Dovranno trovare all’ultimo momento un’altra madrina per il battesimo del loro primogenito.