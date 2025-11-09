Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Enrico si dimette, che fine fa il dottore

Da diverso tempo il dottor Proietti deve fare i conti con un tormento interiore che lo sta logorando come una lama sottile. Nel gran finale della scorsa stagione un colpo di pistola sparato dai delinquenti che lo braccavano lo ha ferito alla mano destra. Col tempo la lesione ha finito per compromettere pesantemente la funzionalità dell’estremità.

Enrico si è reso presto conto di non essere più in grado di operare. L’unico a saperlo è il dottor Di Meo, il primario della sua clinica che gli ha proposto un patto segreto per continuare a sfruttare il suo prestigioso nome – che dà lustro e soprattutto attira facoltosi pazienti – senza rivelare a nessuno le sue reali condizioni. Il problema è che l’ex magazziniere del Paradiso ha tenuto anche l’amata Marta all’oscuro di tutto.

Nella puntata di venerdì 7 novembre Enrico ha finalmente rivelato alla compagna la verità e cioè che da mesi non opera a causa del problema alla mano. La giovane Guarnieri è rimasta molto delusa per il suo comportamento. Nelle prossime puntate della soap il dottore si dimetterà. Cosa farà adesso Enrico?

Il Paradiso delle Signore 10, le trame delle prossime puntate: Enrico si dimette dalla clinica

Le anticipazioni delle puntate dal 17 al 21 novembre 2025 annunciano che Enrico rassegnerà le sue dimissioni dalla clinica del professor Di Meo e racconterà anche alla figlia Anita le verità sulle sue condizioni di salute. Proietti si era affidato a una cura sperimentale a base di elettrostimolazioni messa a punto da un luminare svizzero – lo stesso che ha operato con successo la gamba di Tancredi – e somministrata sotto la guida di Di Meo.

Ansioso di recuperare il prima possibile e mettere fine alle bugie raccontate a Marta e ad Anita, Enrico però ha intensificato arbitrariamente la frequenza dei trattamenti. Un metodo che inizialmente pareva avere fatto centro. Niente più mano tremante, i sintomi della lesione nervosa apparivano scomparsi. Al punto che il medico ha chiesto di ritornare subito a operare.

In sala operatoria però è successo un disastro. I problemi alla mano si sono ripresentati e solo la presenza di Di Meo, lì per supervisionare l’intervento, ha evitato una disgrazia al paziente. Per Enrico è stata una batosta. L’amarezza gli ha fatto dimenticare perfino di andare a prendere Anita a scuola. A quel punto non ha potuto resistere e ha confessato tutto a Marta.

La reazione delusa della compagna potrebbe avere ripercussioni su un rapporto che finora sembrava procedere liscio come l’olio. Nelle prossime puntate il dottor Proietti si dimetterà dalla clinica di Di Meo, stanco di dover mentire anche ai pazienti convinti di farsi operare da lui (in realtà in questi mesi è stato Di Meo a operare seguendo le indicazioni di Enrico).

Cosa farà Enrico dopo aver lasciato la clinica? Le anticipazioni per ora non lo rivelano né dicono se il medico cercherà altre cure alternative per recuperare l’uso della mano destra o se si rassegnerà a non poter mai più riprendere in mano un bisturi per esercitare la sua professione di chirurgo.