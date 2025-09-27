Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di ottobre: la verità su Adelaide, la Contessa è stata presa in giro

Non è partita benissimo la sfida degli ascolti per Il Paradiso delle Signore che al rientro dalla lunga pausa estiva sta mostrando di soffrire non poco la concorrenza della soap La forza di una donna in onda su Canale 5. A dirlo è la fredda ma implacabile realtà dei numeri. Nelle prime due settimane di programmazione il period drama di Rai 1 non è andato oltre una media di 1,2 milioni di spettatori giornalieri e uno share del 14-15%.

Cifre lontane, come si può ben vedere, da quelle messe in fila nella passata stagione, quando la soap con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina raggiungeva regolarmente una media superiore agli 1,8 milioni di spettatori al giorno, con un share oscillante tra il 19 e il 21 % nel daytime pomeridiano. Nel frattempo le anticipazioni delle puntate di ottobre annunciano notizie poco gradite per la contessa di Sant’Erasmo.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler di ottobre: Adelaide presa in giro

Gli episodi del Paradiso che andranno in onda a ottobre assisteranno infatti a un nuovo avvicinamento tra Rosa e Marcello. Tra di loro tornerà a riaccendersi l’intesa dei vecchi tempi. Sarà galeotto un viaggio a Trieste per andare a incontrare l’astrofisica Margherita Hack. Tra i due giovani scatterà nuovamente la scintilla che nel finale della scorsa stagione li aveva portati a lasciarsi andare a un bacio appassionato.

Il momento di tenerezza metterà a dura prova la giornalista, fuggita da Milano per lasciarsi alle spalle la doppia delusione patita prima con Marcello e poi con Tancredi. La signorina Camilli si troverà di nuovo invischiata in una situazione complicata. Nelle scorse puntate Rosa è rientrata a Milano per quella che nelle intenzioni doveva essere giusto una toccata e fuga.

Rosa doveva rimanere in città solo il tempo necessario a presenziare al battesimo del piccolo Andrea, il primogenito di Salvo e Elvira. L’ex Venere invece sarà costretta a prolungare la sua permanenza a Milano per presentare il suo primo romanzo. Poi finirà per accettare la proposta editoriale di Roberto e ricomincerà a collaborare con il Paradiso delle Signore. Infine impugnerà la penna per difendere Marcello dall’articolo scandalistico che aveva rovistato nei recessi meno nobili del suo passato.

Il riavvicinamento tra Marcello e Rosa però creerà non pochi problemi visto che Barbieri non è un uomo libero (al contrario, sta per sposarsi con Adelaide). La contessa però continuerà a essere all’oscuro di tutto. Il suo compagno la prenderà in giro e ancora una volta non le dirà nulla di quello che è accaduto con Rosa durante il viaggio a Trieste (e tanto meno del bacio scattato quando lei era volata oltremanica per curarsi).

Marcello rimarrà in totale silenzio e si incamminerà lungo una strada lastricata di bugie. In questo modo non farà altro che raggirare Adelaide, completamente votata ai preparativi per le imminenti nozze. La contessa si accorgerà in tempo della verità? Ovvero che tra Marcello e Rosa c’è un sentimento che va al di là della semplice amicizia?