Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di novembre: la vendetta di Adelaide contro Marcello e Rosa

Cosa succederà a novembre al Paradiso delle Signore dopo la clamorosa rottura tra Marcello e Adelaide a un passo dalle nozze? Barbieri si è presentato a Villa Guarnieri con il peggiore degli incubi per una sposa alla vigilia del fatidico sì: l’annullamento del matrimonio. A nulla sono valsi i tentativi di Adelaide di risolvere la situazione.

Il suo promesso sposo, l’uomo che poche settimane prima le aveva chiesto la mano, aveva deciso di fare dietrofront essendosi reso conto di non amarla abbastanza per portarla all’altare. Un colpo durissimo per la contessa che dopo aver dato sfogo alla sua rabbia nelle prossime puntate passerà al contrattacco, determinata a prendersi la sua vendetta nei confronti di Marcello e Rosa.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: l’ira di Adelaide si abbatte su Marcello e Rosa

Ascoltando una conversazione tra Odile e Umberto, Adelaide capirà che la crisi sentimentale del suo ex fidanzato non aveva nulla di astratto. Il cuore e la mente di Marcello erano occupati da Rosa Camilli. Così anche la giornalista finirà per trovarsi nel mirino della contessa di Sant’Erasmo e a nulla varranno i tentativi di Umberto di placare la sua furia.

La madre di Odile vorrà punire anche Rosa per la tresca clandestina portata avanti con Marcello. Intenzionata a farla pagare cara ai due, Adelaide andrà da Roberto per chiederne il licenziamento in coppia dal Paradiso delle Signore. La richiesta della contessa metterà in grande difficoltà Landi. Il direttore creativo del grande magazzino non saprà come gestire la situazione.

Roberto sa bene a quali contraccolpi esporrebbe il negozio allontanando in quel modo due persone di fondamentale importanza per gli equilibri professionali e affettivi della grande famiglia del Paradiso. A levarlo dall’imbarazzo, rivelano le anticipazioni, provvederà lo stesso Marcello. Barbieri deciderà di rassegnare spontaneamente le dimissioni dal ruolo di direttore commerciale.

In cambio però chiederà al suo amico e collega di salvare il posto di Rosa nella redazione del Paradiso Donna. Inutile dire che la contessa sarà di tutt’altro avviso. La donna non avrà alcuna intenzione di farla passare liscia alla ex Venere, pronta a piombare su di lei con la furia di una Erinni vendicatrice. Adelaide cercherà di farla pagare anche a Rosa mettendole i bastoni tra le ruote sul piano professionale.

Rosa dunque dovrà stare molto attenta e prepararsi a parare i colpi bassi che la contessa di Sant’Erasmo non ha alcuna intenzione di risparmiarle. Adelaide arriverà a chiedere aiuto al nipote Tancredi per mettere in atto i suoi propositi vendicativi. Come reagirà alla richiesta della zia il giovane Sant’Erasmo che pure aveva giurato di essere un uomo nuovo, pronto a riscattarsi davanti agli occhi di Rosa dopo averla ingannata la scorsa stagione?

Di certo c’è che l’ira funesta della contessa non si arresterà facilmente. Adelaide non lesinerà gli sforzi per allontanare Rosa dal Paradiso delle Signore. Ma per mandare via anche la Camilli dal negozio le servirà l’aiuto di Umberto.