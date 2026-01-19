Il Paradiso delle Signore anticipazioni: cosa succederà

Le ultime puntate hanno accumulato tanta carne sul fuoco – insieme a molta brace arroventata – nelle trame de Il Paradiso delle Signore. Solo l’intervento di Umberto ha fermato la mano armata di Adelaide, pronta a scaricare la sua rabbia crivellando di pallottole il petto di Marcello. Evitata per un soffio la tragedia, per la contessa è arrivato il momento di ritirarsi in convento onde recuperare la pace perduta.

Infuria nel frattempo la tempesta per Caterina e Fulvio. La giovane commessa del Paradiso è stata piantata in asso da Mario con una lettera. Rinaldi a quel punto ha preso dei giorni di permesso per recarsi a Roma e affrontare direttamente l’ormai ex fidanzato della figlia, ignaro della sconvolgente verità che rischia di trovare nella Capitale.

Aria di “triangolo” invece tra Matteo, Odile e Ettore. Dopo un confronto teso con Marchesi alla GMM, il contabile del Paradiso si è presentato – con una rosa bianca tra le mani – a Villa Guarnieri per sincerarsi delle condizioni della contessina, lesta dal canto suo a sfogarsi tra le braccia di Portelli come non aveva fatto con il suo fidanzato. Ma ecco cosa succederà nelle prossime puntate della soap.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: Odile aiuta Matteo, Fulvio si scusa con Roberto

Nella puntata di lunedì 19 gennaio Odile, rinfrancata dai consigli e dal supporto di Portelli, sarà pronta a tornare in campo per sfidare i rivali del Paradiso nella realizzazione dei costumi per il musicarello di Marina Valli. La contessina darà una mano a Matteo aiutandolo a risolvere un imprevisto che rischia di compromettere il buon esito del film.

Fulvio, rientrato dal viaggio a Roma, si confronterà direttamente con Roberto Landi scusandosi per la discussione avvenuta nei giorni precedenti. Il magazziniere infatti aveva perso le staffe dopo aver scoperto che Mario aveva una relazione con il direttore artistico del negozio. Malgrado il chiarimento, Rinaldi continuerà a rimanere fermo nella sua decisione.

Il padre di Caterina non ritirerà le dimissioni dall’incarico in magazzino, deluso dal fatto che Landi lo abbia tenuto all’oscuro del fatto che Oradei non poteva amare sua figlia. Al tempo stesso Fulvio cercherà in ogni modo di proteggere Caterina, evitando di rivelarle la verità sulle reali ragioni che hanno spinto Mario a lasciarla di punto in bianco.

Mimmo farà ritorno dalla Sicilia dopo essere stato vicino a papà Carmelo, finito in ospedale a causa di un infarto. L’ex poliziotto tornerà felice e sollevato a Milano per essersi finalmente riconciliato con il genitore chiudendo la frattura che si era aperta quando aveva deciso di uscire dalla polizia. Marina da parte sua vorrà prepararsi al meglio per la parte del film.

La celebre artista chiederà così a Roberto di poter entrare nello staff delle Veneri, in modo da immedesimarsi totalmente nel suo personaggio. Irene continuerà a mostrare una strana gelosia per il legame tra Barbara e Johnny. Questo malgrado sia stia da tempo frequentando con l’affascinante Cesare Brugnoli, col quale è già scattato il primo bacio.