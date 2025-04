Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: come reagirà Guarnieri quando scoprirà che Odile è sua figlia

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, come reagirà Umberto Guarnieri dopo aver scoperto che Odile è sua figlia? Nuovi colpi di scena in arrivo

Nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore, i colpi di scena non mancheranno. Ma prima di scoprire che cosa accadrà, facciamo un passo indietro, per scoprire che cosa è accaduto nelle puntate precedenti.

Negli scorsi episodi, al centro delle vicende, c’è stata la contessa Adelaide Di Sant’Erasmo, personaggio enigmatico della serie, quanto magnetico. La donna ha avuto un nuovo malore, a causa del quale rischia seriamente di perdere la vita. Mentre i suoi cari erano tutti alla Villa, al suo fianco, e mentre stava per arrivare l’ambulanza, che l’avrebbe portata in ospedale, Adelaide aveva chiesto di restare sola con Umberto, che sorpreso si era chiesto il perché.

La contessa aveva rivelato al Commendatore una inaspettata verità: «Non basta che ti occupi di Odile, devi amarla, devi proteggerla, perché Odile è tua figlia». Uno degli ultimi frame dell’episodio aveva ripreso il volto sconvolto di Umberto, che non avrebbe mai immaginato una cosa del genere. Quello che ora i telespettatori si chiedono, è come reagirà Umberto dopo aver ricevuto questa notizia.

Il Paradiso delle Signore, la reazione di Umberto e nuovi colpi di scena in arrivo

Dopo una confessione così importante, di certo Umberto non potrà ignorare la cosa. Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Adelaide si rimetterà, ma per Umberto non ci sarà ancora occasione di chiarire con la contessa, ulteriori dettagli, riguardo la rivelazione che, come un fulmine a ciel sereno, lo ha turbato.

Marcello, infatti, passerà del tempo con Adelaide, dato che è il suo compagno, e accanto a lei ci sarà, naturalmente, anche Odile. Umberto è attanagliato da molti pensieri, in quanto vorrebbe svelare tutto alla figlia, ma non intende farlo, se prima non ne avrà discusso con la contessa.

D’altronde, Di Sant’Erasmo in questo momento è stressata dall’intervento delicato subìto e in queste condizioni, non è certo il caso di affrontare certe dinamiche. Il timore di Umberto, peraltro, è anche quello che Odile possa non prendere bene questa novità.

Ma il Paradiso delle Signore è pronto anche a nuovi colpi di scena: Anita inciterà Enrico ad andare via da Milano, per trasferirsi negli Usa, e così farà anche Lea. Tuttavia, l’uomo dirà che al momento non può lasciare la città. Tancredi, invece, vedrà Rosa pensierosa, e deciderà di farle un dono. Nel frattempo, Rita lascerà il Paradiso e Milano, e porterà con sé il segreto su quanto occorso col vestito di Botteri.

Roberto annuncerà l’arrivo di Renzo Arbore a Milano, e l’uomo farà un dono allo staff della sartoria. Anita se la prenderà con Marta per la partenza di Lea, ma la donna sospetta che Lea stessa mentendo. Nel frattempo, Tancredi cercherà di capire di più, in merito al rapporto che c’è tra Rosa e Marcello.