Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: chi è il personaggio misterioso che mette in pericolo Ettore e Greta

Ettore Marchesi, interpretato dall’attore vicentino Elia Marangon, è il nuovo direttore creativo della Galleria Milano Moda e nelle prossime puntate entrerà in gioco anche la sorella Greta (Valentina Ghelfi), destinata a prendere il posto di stilista lasciato vacante da Giulia Furlan alla GMM. Due fratelli che promettono di lasciare un segno profondo nella soap.

Fin dalle prime puntate l’impatto di Ettore è stato decisamente forte. Ha già affascinato Odile e malgrado le promesse prima della firma del contratto il brillante creativo dalle idee innovative non sembra intenzionato a privare la contessina di attenzioni che vanno al di là del rapporto puramente professionale.

Eppure l’affascinante Ettore sembra nascondere un segreto. Prossimamente i due fratelli Marchesi si riuniranno e agiranno in sintonia per portare avanti, sembra, un piano di vendetta contro un personaggio dalla misteriosa identità. Alcuni dettagli sulla trama che vedrà coinvolti Ettore e Greta sono stati forniti da Elia Marangon in persona.

Il Paradiso delle Signore 10: un misterioso personaggio nel mirino dei fratelli Marchesi?

In un’intervista rilasciata di recente a Tv Soap l’attore originario di Arzignano ha lasciato trapelare qualche dettaglio sui fratelli Marchesi. Ad esempio ha rivelato che Ettore e Greta formeranno un bel team. «Bisognerà capire però contro chi o cosa», ha aggiunto sibillino Marangon che poco prima aveva fatto allusione alle «ferite» che si porta dietro il suo personaggio.

Nemmeno va dato per scontato che Ettore miri a sconfiggere i “rivali” del Paradiso delle Signore. Resta da vedere, citiamo ancora le parole dell’attore, «se il vero obiettivo di Ettore è quello o se ce n’è un altro… magari legato a qualcuno!». I due fratelli insomma saranno subito in sintonia. Del resto selezionare gli stilisti della GMM è compito affidato al direttore creativo, dunque allo stesso Ettore.

Le intenzioni dei Marchesi potrebbero non essere del tutto innocenti o semplicemente dettate dalla rivalità lavorativa. Per quanto vaghe, le parole dell’interprete di Ettore Marchesi lasciano intendere che i due nuovi arrivati alla GMM si sono presentati con l’intenzione di vendicarsi di qualcuno che, con ogni probabilità, ha inflitto loro qualche sgarbo molto pesante.

Nulla indica però se il personaggio preso di mira da Ettore e Greta è legato alla Galleria Milano Moda o al Paradiso delle Signore. Non mancano del resto nella soap personaggi con un passato non precisamente cristallino. In prima fila Umberto e Tancredi, entrambi imprenditori ai quali la spregiudicatezza non ha mai fatto difetto, malgrado “conversioni” più o meno recenti.

Ma di mezzo potrebbe anche esserci una paternità negata, magari un genitore che ha abbandonato i due fratelli. Un’altra pista potrebbe spiegare l’arrivo a Milano di Ettore e Greta col desiderio di vendicare la morte di uno dei genitori per mano di uno dei protagonisti del period drama di Rai 1.

Le prime mosse di Ettore Marchesi: assalto alla GMM (e a Odile)

Si tratta però soltanto di mere ipotesi. Solo la messa in onda delle prossime puntate potrà far luce sul mistero dei fratelli Marchesi. Per il momento Ettore non ha perso tempo avvicinandosi subito a Odile. Il bacio è già scattato dopo il primo, casuale incontro (ma sarà davvero stato così casuale?) tra i due al Circolo.

È stato allora che il creativo dallo stile cosmopolita ha offerto da bere a Odile azzardando una previsione – poi rivelatasi azzeccata – sull’esito di un incontro di lavoro tra la contessina e un fornitore. Ettore ha subito offerto da bere a Odile e fuori dal Circolo, al termine di una serata perfetta, i due si sono scambiati un bacio.

Odile però si è tirata subito indietro, consapevole di essersi spinta troppo in là. E la cosa sarebbe finita lì se Umberto, del tutto all’oscuro di quanto accaduto la sera prima, non le avesse presentato – sempre al Circolo – Ettore come possibile figura da inserire nell’organico della Galleria Milano Moda.