Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: chi arriva a Milano, perchè Rosa si licenzia

Un arrivo inaspettato a Milano, un addio al Paradiso: quello di Rosa Camilli. Sono le due novità rivelate dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9. La soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi corre veloce verso la volata finale del 2 maggio, quando la serie chiuderà (solo momentaneamente) i battenti in attesa della decima stagione, al via verso metà settembre.

In attesa del nuovo ciclo di episodi inediti Il Paradiso continua a regalare colpi di scena ai suoi appassionati. La puntata che andrà in onda giovedì 17 aprile promette sorprese al pubblico. Nel frattempo la serie che ruota intorno al grande magazzino milanese continua a collezionare grandi numeri anche nel rush finale di questa stagione, la prima senza Vittorio Conti, fuggito in America insieme a Matilde, braccata da Tancredi.

Tancredi però sembra aver dimenticato la moglie. Da tempo le attenzioni di Sant’Erasmo si sono appuntate sulla signorina Rosa Camilli, avvenente Venere del Paradiso con una laurea in lettere in tasca e la passione per il giornalismo in testa. Nella puntata del 17 aprile Rosa presenterà le sue dimissioni e saluterà le altre commesse del negozio di moda. Qual è la molla che la spingerà a licenziarsi?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rosa si licenzia, arrivo inaspettato a Milano

Le anticipazioni della fortunata soap di Rai 1 annunciano che nella puntata di giovedì 17 aprile – in onda come sempre alle 16 – si presenterà a Milano Carmelo Burgio, il padre di Mimmo. Il giovane poliziotto sarà costretto a trovare un modo per nascondere al genitore la sua sospensione dal lavoro. Negli scorsi episodi Mimmo si era rifiutato di usare le maniere forti contro uno studente in occasione di una manifestazione studentesca.

Il giovane agente di Partanna non se l’è sentita di malmenare un innocuo manifestante che non stava facendo nulla di male. Ma ha pagato caro la sua obiezione di coscienza. Non avendo rispettato gli ordini ricevuti, si è visto sospendere per un mese. In compenso ha incassato il sostegno di Roberto Landi e soprattutto quello di Agata, che lo ha lodato per il suo gesto.

Mentre Mimmo cercherà di capire, sempre con l’aiuto di Agata, come fare con suo padre, Rosa si licenzierà dal Paradiso e consegnerà le sue dimissioni nelle mani di Landi. La decisione della Venere-giornalista era nell’aria da tempo: Rosa deciderà di lanciarsi a tempo pieno nel mondo del giornalismo firmando un contratto con Tancredi e il suo prestigioso giornale. Il gelo tra lei e Marcello dopo il bacio di alcune puntate ha accelerato le cose.

Intanto un uomo sospetto giungerà nel grande magazzino alla ricerca di Enrico, ma le anticipazioni non dicono nulla sull’identità di questa figura misteriosa. Il dottor Brancaccio però sarà al sicuro a Villa Guarnieri. Matteo invece deciderà di fare un passo indietro con Odile dopo il ritorno nella vita della contessina del suo ex, il produttore Guido Castelli. La Venere Delia e Botteri continueranno a frequentarsi. Lo stilista del Paradiso la inviterà a trascorrere insieme a lui la giornata di Pasquetta.