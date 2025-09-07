Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Andrea sta male, la preoccupazione di Elvira e Salvo

Il Paradiso delle Signore sta per ripartire. Lunedì 8 settembre il grande magazzino milanese riaprirà i battenti per la decima, attesissima stagione che si annuncia ricca come le altre di sorprese e colpi di scena. Una nuova sfida attende il period drama con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, pronto al confronto a colpi di share con La forza di una donna, la nuova soap turca di Canale 5 che ha conquistato il pubblico di Mediaset.

Si preannuncia una gara degli ascolti non facile per Il Paradiso delle Signore, al debutto stagionale dopo la lunga pausa per l’estate. La dizi con Bahar e Sarp invece può sfruttare lo slancio di una stagione estiva che l’ha vista fidelizzare il pubblico raggiungendo il tetto dei 2 milioni di spettatori e oltre il 26% di share. Nelle nuove puntate del Paradiso i coniugi Amato saranno subito preoccupati per le condizioni del loro primogenito, il piccolo Andrea.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10, il piccolo Andrea non sta bene, Salvo e Elvira preoccupati

Le anticipazioni degli episodi del Paradiso delle Signore in onda dal 15 al 19 settembre rivelano che Salvo e Elvira continueranno a essere molto preoccupati per le condizioni di salute del loro bimbo, il piccolo Andrea Maria. Il neonato starà male e la signora Concetta deciderà di dare dei consigli a Elvira per cercare di aiutare la giovane mamma ad accudire il piccolo.

Presto i crescenti impegni di Elvira col bambino la porteranno ad assentarsi dal negozio. La mancanza della loro collega metterà in difficoltà le Veneri che proporranno a Roberto di assumere Caterina, la figlia di Fulvio Rinaldi (Simone Montedoro), il nuovo magazziniere del Paradiso delle Signore. Ma ci sarà spazio anche per i fiori d’arancio nei nuovi episodi della soap.

Per Marcello e Adelaide arriverà il momento di annunciare il loro imminente matrimonio. I due ufficializzeranno infatti la notizia delle loro nozze. A Villa Guarnieri si terrà così un ricevimento. Anche Rosa vi prenderà parte. La giornalista avrà la possibilità di rivedere Marcello dopo essere rientrata a Milano (Barbieri invece sarà reduce dalla lunga vacanza con la contessa).

L’annuncio sarà accolto con grande gioia da Marta e anche da Odile. La contessina sarà ben contenta di assistere alle nozze di mamma Adelaide. Chi non farà per nulla salti di gioia, neanche a dirlo, sarà il commendatore Guarnieri. Umberto archivierà di fatto la “tregua” siglata con Barbieri sul finire della scorsa stagione. Guarnieri tornerà a tramare alle sue spalle, convinto che le nozze con Marcello possano compromettere la credibilità della contessa.

Come anticipato, al ricevimento a Villa Guarnieri parteciperà anche Rosa Camilli, al rientro in città dopo la travagliata conclusione della scorsa stagione (Rosa era tornata da sua madre dopo le delusioni ricevute da Marcello e Tancredi). La giovane potrà così rivedersi con Marcello. Ma a spiare i due in gran segreto ci sarà Umberto, al quale non sfuggirà lo speciale feeling che sembra esserci tra loro.