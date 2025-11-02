Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Agata trova l’amore

Per una storia d’amore che è finita, anche in maniera traumatica e pronta a trasformarsi in odio aperto come quella tra Marcello e Adelaide, ce n’è una che sta per iniziare. Nelle prossime puntate la giovane Agata Puglisi troverà l’amore. Lo annunciano le anticipazioni delle puntate fino al 14 novembre de Il Paradiso delle Signore.

Sboccerà un nuovo amore e stavolta la freccia di Cupido cadrà proprio sulla Venere con un particolare talento per il disegno. Nel frattempo la contessa Adelaide, che ha appena scoperto la liaison tra Rosa Camilli e il suo ex fidanzato, sarà pronta a scagliarsi con tutta la sua forza per colpire i due innamorati. E non è difficile immaginare che la sua ira non si placherà tanto presto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Agata si fidanza, ecco con chi

Le anticipazioni delle puntate dal 10 al 14 novembre de Il Paradiso delle Signore portano buone notizie per Agata. La figlia minore di Ciro e Concetta farà ritorno a Milano da Firenze, dove andrà a prestare aiuto nelle zone colpite dall’alluvione. Insieme a lei ci sarà anche Mimmo. L’esperienza vissuta in Toscana permetterà ai due giovani di approfondire il loro legame.

Una volta rimesso piede a Milano, l’amicizia si sarà trasformata in un sentimento più profondo. Mimmo a Agata saranno pronti a fidanzarsi ufficialmente, con grande gioia per i genitori della ragazza che non hanno mai fatto mistero, specialmente Ciro, di considerare il giovane poliziotto il fidanzato ideale per la loro Agata.

Anche le amiche-colleghe Veneri verranno messe al corrente del fidanzamento per bocca della stessa Agata, che non potrà non confidare anche a loro la bella notizia. Nel frattempo anche Irene si muoverà sul fronte sentimentale. La capocommessa del Paradiso delle Signore cercherà di capire se la nuova arrivata Barbara non abbia qualche trascorso con Johnny.

La signorina Cipriani rifletterà sulla propria situazione sentimentale, cercando di capire quale sia l’identikit dell’uomo giusto per lei. Un certo imbarazzo le verrà da un piccolo incidente con Giorgio Perich, per il quale la responsabile delle Veneri prova attrazione. Ma Irene giudicherà impossibile avviare una storia d’amore con lui.

Adelaide intanto continuerà a tessere la sua tela per vendicarsi di Rosa. La giornalista si troverà in pericolo proprio a causa della contessa, per nulla disposta a fargliela passare liscia. Un aiuto per la ex Venere arriverà dalla sua amica Odile, pronta a proteggerla e a schierarsi dalla sua parte mettendola al corrente del piano architettato da sua madre.

Adelaide scopre la tresca tra Marcello e Rosa e giura vendetta

Nella puntata del 31 ottobre Adelaide, ascoltando una conversazione tra Odile e Umberto, ha finalmente capito che tra Marcello e Rosa c’è qualcosa di più che un semplice sentimento di amicizia. La contessa a quel punto ha unito tutti i pezzi del mosaico. In preda alla rabbia e munita di una copia delle chiavi dell’appartamento del suo ex, Adelaide è piombata a casa di Marcello.

Qui ha colto i due innamorati letteralmente con le mani nel sacco, come si suol dire. E dopo aver riservato loro tutto il suo disprezzo ha giurato vendetta nei loro confronti, assicurando a Rosa e Marcello che si sarebbero presto pentiti anche solo di averla incontrata. Si sa del resto che i Sant’Erasmo – chiedere a Matilde e Vittorio per informazioni – sanno essere feroci quando si prendono le loro vendette.