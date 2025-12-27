Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2026: Rosa rischia la vita

È un Paradiso delle Signore sempre più a tinte gialle quello delle puntate di fine anno, con un’Adelaide impegnatissima a manipolare Marcello agitando la spada di Damocle del suicidio. Barbieri, preoccupatissimo per la sua ex, sembra non rendersi conto della tela che la contessa sta tessendo con diabolica pazienza.

Adelaide si è lasciata sfuggire un accenno alle «catene» con cui il suo ex si troverà presto costretto a fare i conti. In una recente intervista Vanessa Gravina ha fatto chiaramente intendere che per qualcuno dei protagonisti della soap si apriranno le porte del carcere. E non si esclude che Rosa non possa rischiare la vita.

Il Paradiso delle Signore, ipotesi sulle trame di gennaio: Rosa rischia la vita?

Le ipotesi sulle enigmatiche parole dell’attrice che interpreta Adelaide («Non ci faremo mancare nulla, dalle celle del carcere alle celle della clausura») sono state variamente interpretate e perlopiù il principale “indiziato” a rischio di finire in cella è stato individuato in Marcello, destinato magari a rimanere incastrato nella maglie di qualche intrigo della contessa.

Un’altra ipotesi vede invece Adelaide accanirsi con particolare ferocia contro Rosa, la giovane rivale rea di averle sottratto l’uomo con il quale la contessa sognava di convolare a nozze. Per ora la signora del Circolo è riuscita a far rimandare le nozze tra Barbieri e la Camilli, ma nulla esclude che non possa concentrarsi sulla giornalista per impedire che finisca prima o poi per sposare Marcello.

Sempre secondo ipotesi circolate negli ultimi giorni, Adelaide potrebbe manovrare le cose per far sì che l’ex Venere rimanga coinvolta in un drammatico incidente. Il tremendo impatto potrebbe lasciare Rosa sospesa tra la vita e la morte e le indagini potrebbero far emergere la contessa come “mente” organizzativa dell’accaduto. Per i familiari di Adelaide la rivelazione rappresenterebbe un colpo durissimo.

In tal caso potrebbe essere proprio lei a finire dietro le sbarre. Per la contessa si aprirebbero le porte del carcere mentre Rosa si ritroverebbe ad affrontare una durissima battaglia per rimanere in vita. Come detto, si tratta di mere ipotesi. Nel frattempo la soap giunta alla decima stagione su Rai 1 continua a risalire la curva degli ascolti.

Nelle ultime puntate non ha tenuto banco soltanto il giallo sulla vendetta covata da Adelaide. Mario ha chiesto a Caterina di sposarlo e Roberto sembra deciso a tirarsi fuori da questa faccenda. A Milano è arrivato il piccolo Teo, il figlio di Botteri che ha un rapporto complicato col padre.

Irene sembra sempre più divisa tra Cesare e Johnny, per quanto la capocommessa tenda a nascondere anche a se stessa che lo scanzonato cappellone comincia a non esserle indifferente. Umberto invece sta cominciando ad avvicinarsi a Greta, ignaro del piano di vendetta che la giovane stilista della GMM sta portando avanti insieme a Ettore.