Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 ottobre: arriva una brutta notizia

Brutte notizie in arrivo per alcuni protagonisti de Il Paradiso delle Signore. La puntata di venerdì 10 ottobre riserverà una sgradita sorpresa che complicherà non poco le cose. Nel frattempo nelle trame della soap ha messo piede Johnny, il cugino beat di Delia, uno spensierato giramondo impegnato a portare allegria e imprevedibilità con la sua chitarra.

Gli unici ad accoglierlo freddamente sono stati Ciro e Irene (ma per quanto?). Mentre Salvo e Elvira sono in procinto di trasferirsi a Sanremo per la salute del piccolo Andrea, Mimmo è sempre più a disagio con le rigide regole imposte dalla divisa e medita di lasciare la polizia. Tancredi invece sta cercando di riscattarsi davanti agli occhi di tutti, soprattutto a quelli di Rosa.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni della puntata del 10 ottobre: pessima notizia in arrivo

Nella puntata di venerdì 10 ottobre Concetta riceverà una brutta notizia della banca. Ciro dovrà fare i conti con un colpo duro per i suoi sogni imprenditoriali. Il prestito su cui faceva affidamento per rilevare le quote della Caffetteria non arriverà. Nelle scorse puntate il signor Puglisi si è offerto a Salvo per l’acquisto del locale.

Salvatore e Elvira sono praticamente con le valigie in mano, pronti a trasferirsi a Sanremo entro pochi giorni. I coniugi Amato avrebbero trovato anche lavoro: il proprietario di un lussuoso hotel sanremese, intenzionato ad aprire un bar all’interno dell’albergo, ha proposto a Salvo di diventare socio. Ma l’investimento richiesto al barista è decisamente troppo elevato e il tempo per reperire la liquidità necessaria stringe.

C’è un’unica soluzione per Salvatore: la cessione delle quote della Caffetteria Amato. Ciro, desideroso di riscattarsi dopo la disavventura delle sue proprietà in Sicilia, si è detto disponibile ad acquistarle. Le anticipazioni rivelano però che la banca non concederà il prestito che Puglisi aveva richiesto. Come faranno adesso Salvo e Elvira?

Nel frattempo le scelte di Adelaide continueranno a turbare Odile. La volontà di Marcello di andare a vivere con la contessa in un attico nel centro di Milano dopo le nozze ha spiazzato non poco la figlia di Adelaide e Umberto, che troverà conforto aprendosi con la sua amica Rosa. Le Veneri invece rimarranno senza parole nel trovare nei loro armadietti gli inviti per il matrimonio dell’anno tra Marcello e Adelaide.

Enrico sempre più a disagio con Marta

Momenti difficili anche per Enrico, che alla fine ha accettato il “patto scellerato” proposto da De Meo, il primario della clinica che ha fortemente spinto perché il dottor Proietti nascondesse la menomazione alla mano che gli impedisce di operare. Una sollecitudine interessata, spinta dal desiderio di continuare a sfruttare la fama di Enrico (e attirare pazienti facoltosi).

Nel frattempo De Meo ha messo in contatto lo sfortunato dottore con un chirurgo svizzero che potrebbe risolvere il problema alla mano destra. L’ex magazziniere tuttavia vivrà con crescente inquietudine le bugie che continua a raccontare a Marta – ancora all’oscuro dei problemi con la mano di Enrico – e si convincerà di non meritare il suo amore.

Odile ringrazierà Ettore per la sua idea sulla vetrina e per la serata speciale passata all’osservatorio. Gli screzi tra Umberto e Marcello intanto continueranno a tenere banco al Circolo.