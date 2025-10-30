Il Paradiso delle Signore, Adelaide scopre la verità su Marcello. Le anticipazioni

Il dolore per il clamoroso annullamento delle nozze brucia ancora come argento vivo sulla pelle di Adelaide. La contessa solo da poco è riuscita a lasciare la stanza dove aveva dato sfogo alla sofferenza per la traumatica rottura con Marcello alla vigilia delle nozze. La madre di Odile non cessa di interrogarsi su cosa sia potuto succedere.

Cosa può aver portato Barbieri, l’uomo che le aveva romanticamente chiesto la mano, pronto a giurarle amore eterno, a cambiare idea in maniera tanto repentina? Adelaide non si è minimamente accorta del tormento interiore che come un tarlo non cessava di assillare il suo promesso sposo. Nelle prossime puntate scoprirà la verità che sta dietro il suo gesto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 31 ottobre: Adelaide scopre tutto su Marcello

Gli appassionati de Il Paradiso delle Signore non faranno fatica a dare un nome e un cognome alle incertezze di Barbieri: Rosa Camilli, la bella e intraprendente giornalista che ha conquistato il cuore di Marcello. A lungo il giovane imprenditore ha cercato di convincere anche se stesso di amare solo Adelaide. Ma alla fine ha dovuto arrendersi alla realtà.

Dopo essere sparito per qualche tempo a seguito del naufragio delle nozze con Adelaide, Barbieri è tornato in città. Prima si è presentato, a sorpresa, a Villa Guarnieri per dimettersi da amministratore del patrimonio della contessa. Infine ha incrociato proprio Rosa, tornata a sua volta a Milano dopo la fuga “tattica” nella sua Bologna.

Tra i due innamorati, ormai certi dei loro sentimenti, è scattato subito il bacio. Ma presto Adelaide verrà a sapere il motivo per cui Marcello l’ha lasciata a un passo dall’altare. Tancredi e Umberto già sanno che dietro la decisione di Barbieri c’è il sentimento che nutre per Rosa. Presto anche Odile comincerà a sospettare che sia la sua amica la causa della scelta di Marcello.

Sarà Ettore, come si suol dire, a metterle la pulce nell’orecchio. Al nuovo creativo della GMM, che insieme con la sorella Greta cospira per rovinare la famiglia Sant’Erasmo, c’è poco che possa sfuggire. Marchesi si accorgerà che tra Rosa e Marcello c’è qualcosa. E sarà pronto a insinuare nella contessina il sospetto che il direttore del Paradiso abbia lasciato sua madre proprio per l’ex Venere.

Ascoltando una conversazione tra Umberto e Odile Adelaide verrà a conoscenza del vero motivo per cui Marcello ha deciso di spezzarle il cuore. A quel punto si deciderà ad affrontare immediatamente il suo ex fidanzato. Andrà a stanarlo direttamente a casa sua. La nuova coppia dovrà prepararsi a fare i conti con la collera della contessa.

Nel frattempo al grande magazzino ci sarà aria di festa. L’occasione per lasciarsi alle spalle almeno per un momento il clima cupo seguito alle nozze mancate sarà l’entusiasmo per il successo del Paradiso Donna, l’inserto tutto al femminile al quale Rosa ha dato un contributo fondamentale. Intanto a Milano si presenterà Mario Oradei, il fidanzato di Caterina, vecchia conoscenza del Paradiso e soprattutto di Roberto Landi, ancora all’oscuro del suo fidanzamento con la nuova commessa.