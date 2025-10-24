Il Paradiso delle Signore: Adelaide scopre la verità su Marcello, i segreti di Irene sconvolgono tutti. Le anticipazioni

Il Paradiso delle Signore, serie Rai giunta alla sua decima stagione, è entrata senza ombra di dubbio nel vivo del racconto. Secondo le anticipazioni Adelaide scoprirà una verità scomoda su Marcello, non mancheranno colpi di scena che lasceranno il pubblico letteralmente con il fiato sospeso. La storia d’amore tra la contessa e il suo compagno appassiona da sempre i telespettatori e chi ha sempre sostenuto questa coppia, purtroppo, riceverà una brutta sorpresa.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno scoperti anche i segreti di Irene, che creeranno un po’ di scompiglio. Adelaide si troverà a dover affrontare una amara verità che la metterà a dura prova, probabilmente mai si sarebbe aspettata da Marcello una cosa del genere.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, cosa accadrà tra Marcello e Adelaide

Dopo che Marcello l’ha praticamente lasciata poco prima del loro matrimonio, Adelaide sarà sconvolta, non riuscirà a credere a quanto accaduto, era certa di sposare l’amore della sua vita, ma le cose non sono andate così. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, pare che la contessa nelle prossime puntate scoprirà una verità sul suo ex compagno.

Marcello dopo aver deciso di lasciare Adelaide sparirà per un po’ per poi fare ritorno al Paradiso. Qui dirà a Roberto che ha deciso di dimettersi, una decisione che spiazzerà non poco. Intanto Johnny acquisterà il pulmino che ha sempre voluto. Irene incontrerà sua zia Sandra che deciderà di farle una visita a sorpresa, successivamente la zia avrà un confronto con Concetta dal quale emergeranno i segreti del passato della ragazza. Intanto Marcello e Rosa saranno sempre più vicini e prenderanno una decisione difficile. Odile, nel frattempo, prenderà il posto della madre a un evento al circolo e qui chiederà l’aiuto proprio di Rosa. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda giovedì 30 ottobre, vedremo che Ettore farà di tutto per far capire a Odile che Marcello abbia lasciato la madre per Rosa.

Nella puntata di venerdì 31 ottobre, invece, vedremo il lancio di Paradiso Donna, ci sarà zia Sandra che lascerà Milano dopo aver estinto tutti i debiti della nipote Irene, a cui poi, farà un’offerta a sorpresa. Il vero colpo di scena, però, si avrà quando Adelaide – ascoltando una conversazione tra Odile e Umberto – scopre qual è il motivo per il quale Marcello l’ha lasciata. Così, delusa ma anche adirata, si recherà subito a casa sua per un chiarimento. Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, dunque, saranno davvero molto intense, si scoprirà cosa è accaduto tra Marcello e Adelaide, la contessa, inoltre, potrebbe non prendere bene l’amara verità e le sue reazioni potrebbero essere inaspettate. Tutte cose che si scopriranno con le prossime anticipazioni.