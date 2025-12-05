Il Paradiso delle Signore: Adelaide in pericolo. Anticipazioni 8-12 dicembre

I colpi di scena non mancheranno nelle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda dall’8 al 12 dicembre (tenuto conto che il giorno dell’Immacolata la soap di Rai 1 non andrà in onda). Grande protagonista dei prossimi appuntamenti con il period drama ambientato nella Milano del boom economico sarà la contessa di Sant’Erasmo.

Adelaide infatti si troverà in pericolo di vita. Non una prima volta in assoluto per la madre di Odile che già nella passata stagione aveva rischiato non poco a causa del suo cuore malato. A salvare la situazione, in quella occasione, era stato un delicatissimo intervento eseguito magistralmente da Enrico. A mettere in pericolo Adelaide stavolta saranno sempre problemi di cuore, ma di un’altro natura.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni 8-12 dicembre: Adelaide rischia la vita

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Adelaide tenterà di farla finita a causa delle imminenti nozze (annunciate per il 20 dicembre) tra Marcello e Rosa. Odile non saprà darsi pace per il gesto disperato di sua madre. Nel frattempo Umberto si recherà inaspettatamente a casa dei due innamorati.

Appreso del tentato suicidio di Adelaide, Marcello correrà da lei. Successivamente chiederà un aiuto – sotto forma di parere medico – al dottor Proietti, nel timore che la sua ex possa tentare un’altra volta di togliersi la vita. Per il giovane imprenditore, sconvolto dal gesto di Adelaide, arriverà il momento dei sensi di colpa, che non la smetteranno di assillarlo.

A quel punto Marcello e Rosa decideranno di rinviare le nozze. Adelaide verrà a sapere che il matrimonio tra il suo ex e la giornalista è stato rimandato. In maniera del tutto inaspettata la contessa inviterà la sua giovane rivale in amore a raggiungerla a Villa Guarnieri. Qui la donna si mostrerà stranamente cordiale e gentile con Rosa.

Un segnale per nulla positivo, a dispetto della apparenze. Una volta che l’ex Venere se ne sarà andata apparirà infatti del tutto evidente che si trattava soltanto di una messinscena. Lo stesso tentativo di suicidio si rivelerà una diabolica simulazione, parte di un piano per impedire alla nuova coppia di convolare a nozze.

Mario rientra a Milano, Greta tenta di avvicinarsi a Umberto

In tutto questo Mario rientrerà a Milano per riprendere a lavorare al Circolo. La notizia scuoterà molto Roberto, che deciderà di affrontarlo prima che sia troppo tardi. Oradei poi bacerà in pubblico Caterina prima di sorprendere suo padre con una proposta inattesa. Botteri, persa la sfida con la GMM per l’abito delle sorelle Brugnoli alla Prima della Scala, sarà pronto a prendersi la sua rivincita contro i fratelli Marchesi.

Ettore impedirà a Matteo di scoprire la verità sulla loro vecchia foto di famiglia mentre Greta proverà ad avvicinarsi a Umberto, che però sarà inizialmente restio. Solo in un secondo momento Guarnieri comincerà ad aprirsi con la stilista. Johnny coglierà l’occasione di un concerto rock per trascorrere una sera insieme a Mimmo e alle Veneri.

Delia cercherà di dare una mano a Irene con Cesare. Matteo infine troverà un astuccio nel suo ufficio. Quell’oggetto gli farà capire che qualcuno potrebbe essersi introdotto per trafugare la fotografia che tanto inquietava i fratelli Marchesi.