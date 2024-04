Il Paradiso delle Signore 8 giunge a conclusione: dopo il finale dell’ottava stagione, però, Raiuno manderà in onda alla stessa ora le repliche della seconda stagione, l’ultima trasmessa in prima serata

È uno dei segnali che ci si sta avvicinando alla fine della stagione tv: parliamo della conclusione de Il Paradiso delle Signore 8 che, dopo 160 puntate in daytime, si prepara a salutare il pubblico in vista dell’estate, dando appuntamento a settembre con i nuovi episodi della nona stagione. Quest’anno, però, per i fan della soap tutta italiana ambientata negli anni Sessanta a Milano, ci sarà una sorpresa: un rewatch, sempre in daytime, delle origini della serie.

Quando finisce Il Paradiso delle Signore 8?

Partiamo con la data del finale de Il Paradiso delle Signore 8: l’episodio 160, ovvero quello finale di questa stagione, andrà in onda venerdì 3 maggio 2024. La stagione, dunque, si conclude come da tradizione nella prima settimana di maggio, confermandosi come uno dei prodotti Rai a chiudere per primo.

Una chiusura in anticipo rispetto ad altre produzioni (come talk, fiction e programmi vari) ma necessaria: la produzione di un episodio de Il Paradiso delle Signore richiede infatti tempo e sforzi tali per cui, per fare in modo che la macchina organizzativa in vista della prossima stagione sia operativa già in estate, la dovuta pausa per troupe e cast deve avvenire prima.

Va infatti tenuto conto che, per essere in onda a metà settembre con i nuovi episodi, il set si riapre già a fine maggio: ecco che, allora, Il Paradiso delle Signore 8 ha chiuso i set intorno a fine gennaio, permettendo a chi vi lavora di prendersi una meritata vacanza, ma anche lavorare su altri progetti.

Cosa andrà in onda al posto de Il Paradiso delle Signore?

Da maggio, quindi, su Raiuno resta libera un’importante casella, quella che va dalle 16:00 alle 16:55 circa. Come occuparla? Se durante i mesi scorsi, nei giorni in cui la soap non è andata in onda (in occasione di alcune ricorrenze particolari e festività), si era deciso di prolungare La Volta Buona, per il mese di maggio non sarà così.

Dal 6 maggio, infatti, Il Paradiso delle Signore sarà sostituito da… Il Paradiso delle Signore. Avete letto bene: Raiuno ha deciso di non interrompere del tutto il legame con i fan della serie e di riproporre la seconda stagione della serie, l’ultima andata in onda in prima serata prima della trasformazione in programma del daytime.

Ogni giorno, sempre dalle 16:00, andrà in onda quindi un episodio de Il Paradiso delle Signore 2, andato in onda originariamente nell’autunno del 2017. Rivedremo quindi i personaggi allora protagonisti di Teresa (Giusy Buscemi) e Pietro (Giuseppe Zeno), ma anche Andreina (Alice Torriani), le veneri Anna (Giulia Vecchio), Silvana (Silvia Mazzieri), Letizia (Sara Cardinaletti), Irene (Margherita Tiesi) e Federica (Giorgia Masseroni), la capocommessa Clara (Christiane Filangieri), il magazziniere Corrado (Marco Bonini) ed il perfido Bruno Jacobi (Alessandro Averone). E, ovviamente, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), personaggio presente fin dalla prima stagione della serie.

La seconda stagione conta venti episodi: Raiuno li manderà in onda dal lunedì al sabato per cinque settimane, con la messa in onda del finale di stagione (quello che, di fatto, chiude le storyline di Teresa e Pietro) prevista per il 31 maggio.

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore 9?

Con le riprese al via intorno a fine maggio, è ipotizzabile che Il Paradiso delle Signore 9 vada in onda a settembre, inaugurando la stagione tv autunnale di Raiuno. Una data non c’è ancora ma, se sarà rispettata la tempista degli anni scorsi, le porte del grande magazzino più famosi della tv italiana riapriranno intorno a metà settembre.