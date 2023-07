L’11 settembre 2023 sembra ancora lontano, ma i maxi studi Videa di Roma sono aperti da settimane per lavorare a Il Paradiso delle Signore 8. L’ottava stagione della serie pomeridiana di Raiuno (diventata daily nel 2018 e proposta in questa versione per il sesto anno consecutivo), con un ottimo riscontro anche in streaming su RaiPlay, ha un ritmo di produzione molto rigido, che deve essere rispettato per avere pronte in vista dell’autunno un buon numero di puntate.

Le riprese, poi, andranno avanti fino alla fine dell’inverno: un impegno quotidiano per tutto il cast tecnico ed artistico che, non curante delle temperature record di questi giorni, si presenta sul set ogni giorno per preparare al proprio pubblico fedele nuovi colpi di scena.

Le foto de Il Paradiso delle Signore 8 Guarda le altre 39 fotografie → Il Paradiso delle Signore 8 si è presentato nelle ore scorse, con un primo sguardo alla nuova stagione e, soprattutto, l’annuncio dei nuovi personaggi che alimenteranno vecchie e nuove storie. Se è vero che rivedremo gran parte del cast già noto (in primis Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Pietro Genuardi), è altrettanto vero che la stagione 2023/2024 proporrà numerosi volti nuovi.

Concentriamoci proprio su di loro: i nuovi personaggi de Il Paradiso delle Signore 8. Nomi e cognomi che inizialmente faremo fatica a ricordare, ma che episodio dopo episodi diventeranno anche loro volti familiari e pronti a farci compagnia per tutta la stagione.

I nuovi personaggi de Il Paradiso delle Signore 8

Matteo Portelli (Danilo D’Agostino)

Matteo Portelli è il fratellastro minore di Marcello (Pietro Masotti). Figlio mai riconosciuto di Maurizio Barbieri, padre di Marcello, si presenta al fratello che non ha mai saputo della sua esistenza. Oltre a un padre non esemplare, i due condividono anche l’ambizione di emanciparsi, di riscattare gli anni difficili, di diventare ricchi. Marcello, come sappiamo, c’è in gran parte riuscito, e riconosce in Matteo le qualità per raggiungere il successo. Starà a lui sfruttare le sue carte nel modo più giusto.

Dice di lui Danilo D’Agostino: “Matteo è un personaggio che ha catturato subito la mia attenzione per il suo carattere fortemente orgoglioso, ma contemporaneamente sensibile e fragile. In più sarà molto tormentato: debiti, problemi da risolvere, scheletri nell’armadio, amori complicati. Il suo arrivo nel Paradiso scombussolerà le vite di altri personaggi molto importanti e son curioso di vedere fin dove si spingerà”.

Ciro Puglisi (Massimo Cagnina)

Padre di Maria (Chiara Russo), è un uomo dalla mentalità un po’ arcaica ma sa voler bene e farsi voler bene. In campagna ha imparato a fare un po’ di tutto e se la cava bene in ogni tipo di lavoro manuale, cosa che gli tornerà utile per trovare presto un lavoro a Milano. Ciro ama e rispetta sua moglie e, nelle decisioni importanti, ascolta sempre il suo parere. Certo la sua visione dei rapporti uomo/donna è molto tradizionalista, così come la sua idea dei rapporti padre e figli. Bisogna saperlo prendere per il verso giusto, ma Ciro non è un despota e soprattutto ha un grande cuore.

Dice di lui Massimo Cagnina: “Ciro, dopo aver perso le sue terre in Sicilia per un imbroglio decide di raggiungere la figlia Maria, con Concetta la moglie e la figlia più piccola Agata. Milano sarà una dura sfida per chi ha dovuto lasciare l’amato Sud. Sarà anche una grande occasione per rimettersi in gioco. Sornione, a volte impacciato, pieno di valori da mantenere nella nuova vita, farà di tutto per ricostruire se stesso e rafforzare non senza difficoltà i legami familiari”.

Concetta Puglisi (Gioia Spaziani)

Concetta, madre di Maria, è una donna solare, innamorata della vita e della sua famiglia. Istintiva, ottimista, non si perde mai d’animo. È lei il vero motore della famiglia Puglisi. Lei e Ciro sono una coppia complice, affiatata e calorosa. Il loro è stato un amore contrastato, forse è per questo che il passare degli anni, invece che allentare il loro rapporto, lo ha rafforzato.

Dice di lei Gioia Spaziani: “Concetta è una donna siciliana, legata ai valori e alle tradizioni della sua terra. È solare, forte e coraggiosa. Madre premurosa di Maria e Agata, figlie che adora e di cui va fiera e moglie di Ciro, l’uomo della sua vita, di cui è innamorata ancora come il primo giorno. Ottimista di natura, è sempre pronta a sostenere la sua famiglia e ad affrontare con loro le difficoltà, sempre con un pizzico di ironia. Adattarsi ai cambiamenti, lasciando la Sicilia per costruire la loro vita a Milano, non sarà facile. Nel corso della storia avremo modo di conoscerla sempre meglio e di raccontare anche le sue fragilità”.

Agata Puglisi (Silvia Bruno)

Sorella minore di Maria, è una ragazza curiosa di scoprire il mondo ed è per questo che, tutto sommato, vive bene il trasferimento a Milano. Spesso si chiede se saprà integrarsi in una grande città e Maria la rassicura: se ce l’ha fatta lei, anche Agata ci riuscirà. Il suo vero talento è disegnare, ma inizialmente si adoprerà per aiutare economicamente il padre, in un momento di difficoltà.

Dice di lei Silvia Bruno: “Agata è la sorella minore di Maria che insieme alla sua famiglia lascia la Sicilia a causa di un rovescio finanziario e si trasferisce a Milano. Agata è una ragazza molto giovane, ricca di positività ed entusiasmo. Per lei Milano rappresenta una grandissima opportunità sotto tutti i punti di vista. Conquisterà la propria indipendenza e scoprirà il proprio valore integrandosi perfettamente nella realtà milanese, senza mai perdere la dolcezza e la genuinità che la contraddistinguono”.

Delia Bianchetti (Ilaria Maren)

Milanese doc, Delia fino a poco prima di essere assunta come Venere ha lavorato in un salone di bellezza. Conosce alla perfezione tutti i segreti del trucco e parrucco, così come conosce ogni singola vicenda legata ai divi e alle dive dell’epoca. Le nuove colleghe iniziano presto a volerle bene: schietta e disinibita, si trova subito a suo agio nei panni della venere e, soprattutto, non si tira indietro se c’è da truccare e fare bella qualcuna di loro.

Dice di lei Ilaria Maren: “Delia è una ragazza milanese energica, positiva, che riesce sempre a far sorridere chi la circonda. Si nota subito la sua leggerezza e il suo temperamento frizzante, qualità che a volte la possono far apparire superficiale e frivola. Tuttavia, nasconde un passato molto doloroso, che l’ha resa forte, coraggiosa e sicura di sé. Sono state proprio alcune brutte esperienze ad averla portata a lasciare il salone di bellezza dove lavorava e a diventare la nuova commessa del Paradiso delle Signore. Qui si farà subito notare, per la sua comicità e simpatia e sarà sempre in prima linea per aiutare le proprie colleghe nel momento del bisogno. Per quanto riguarda l’amore, con Delia sicuramente non ci si annoia; punta molto in alto e sa bene ciò che vuole”.

Gian Lorenzo Botteri (Luca Ferrante)

Stilista, Gian Lorenzo ha studiato moda in Francia ed ha già firmato delle collezioni di successo. Per questo Vittorio (Tersigni) gli ha affidato l’incarico di disegnare la nuova linea uomo del Paradiso. Divide così l’atelier con Maria Puglisi ma, inizialmente, fra i due non c’è un grande feeling: Botteri tratta la Puglisi con condiscendenza e Maria, dal canto suo, non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa. Scopriremo, però, che il carattere distaccato di Botteri è solo una corazza.

Dice di lui Luca Ferrante: “Gian Lorenzo è uno stilista di fama internazionale, con molta esperienza. Arriva al Paradiso per lanciare la nuova linea uomo. Si presenta subito deciso nelle sue idee e impeccabile nel suo lavoro. Severo nelle osservazioni ma nello stesso tempo sa che questa per lui è una grande occasione”.