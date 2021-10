Un ritorno alle origini? Non proprio, però va detto che Il Paradiso delle Signore 6, o meglio la quarta stagione della versione daily della popolare fiction di Raiuno, quest’anno ha deciso di giocarsi la carta dell’effetto amacord, ma puntando sempre su una precisa logica narrativa. Nei nuovi episodi, come ampiamente annunciato prima ancora della loro messa in onda, ritroviamo infatti i personaggi di Anna Imbriani e Roberto Landi, interpretati da Giulia Vecchio e Filippo Scarafia.

Due volti che i telespettatori della serie quando ancora andava in onda in prima serata ricordano bene, essendo stati nel cast per le prime due stagioni. Anna era una delle prime Veneri, scappata da Milano per poter crescere la figlia Irene insieme all’amato Quinto (Cristiano Caccamo); Roberta era uno dei pubblicitari, insieme a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), poi diventato protagonista della versione daily.

Il loro ritorno sta permettendo alla serie, giorno dopo giorno, di riconnettersi con la sua prima versione, che non ha mai rinnegato ma che per forza di cose ha dovuto accantonare. La versione daily del Paradiso ha infatti nuovi ritmi, nuove ambientazioni e soprattutto nuovi personaggi: fin dalla sua prima stagione pomeridiana, è stata insomma fatta una sorta di makeover per rendere il racconto abbordabile anche da chi non avesse mai visto la serie in prime time.

Il risultato lo conosciamo bene: Il Paradiso delle Signore daily è diventata una colonna portante del pomeriggio di Raiuno, con ascolti in crescita ed una forza di fidelizzazione molto alta (sia in tv che su RaiPlay), complice anche la capacità creativa e produttiva di mandare in onda gli episodi tenendo conto del passaggio delle stagioni nella realtà del pubblico, che viene così accompagnato lungo eventi, ricorrenze e festività anche nella vita reale.

Ora che Il Paradiso delle Signore si è fatto le “ossa forti” anche al pomeriggio, può quindi giocare di più anche con la propria mitologia del passato. Ovvero, richiamare quei personaggi del prime time che hanno ancora qualcosa da dire. Da qui, il ritorno di Anna e Roberto: la prima -dopo le insistenze di Vittorio- ha accettato il suo aiuto ed è stata assunta come aiuto contabile di Beatrice (Caterina Bertone) mentre cerca di risolvere le proprie questioni private; il secondo torna per aiutare l’amico nella realizzazione del Paradiso Market, la nuova rivista del negozio.

Il ritorno di Anna e Roberto ne Il Paradiso delle Signore 6 ricorda come questa serie abbia già una lunga storia alle spalle, ma al tempo stesso che ha ancora molto da dire. L’obiettivo non è ovviamente, riportare il pubblico indietro nel tempo, ma fondere passato e presente, rendendo la serie ancora più intrigante dal punto di vista delle sorprese e dei possibili ulteriori ritorni.

Va ricordato, infatti, che i protagonisti delle prime due stagioni serali della serie furono Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno. Se il personaggio di quest'ultimo, Pietro Mori, è stato ucciso, la giovane Teresa Iorio (Buscemi) ha lasciato Milano per il troppo dolore per la morte del suo amato. E se il prossimo ritorno al Paradiso fosse proprio il suo?

Buscemi, dopo essersi presa una pausa dalla recitazione per dedicarsi alla famiglia, è tornata a lavorare sul set, prima in Un Passo dal Cielo 6 e poi in Doc-Nelle tue mani 2. Riportare Teresa, anche solo per un breve periodo di tempo, in quella Milano che agli inizi degli anni Sessanta l’aveva accolta potrebbe essere un modo per chiudere un cerchio ed aprirne un altro. E, soprattutto, per confermare quanto Il Paradiso delle Signore, da serie “tappabuchi” del pomeriggio, sia diventata una delle produzioni su cui la Rai può contare maggiormente per tenersi stretto il proprio pubblico.