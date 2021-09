E’ il grande magazzino più famoso della tv italiana, e con gli intrecci, i colpi di scena e le emozioni che si consumano al suo interno tiene compagnia ogni giorni a tantissimi telespettatori. Il Paradiso delle Signore 6 è pronto, anche per questa stagione tv, a regalare al pubblico di Raiuno sorrisi, qualche lacrima ed un bel po’ di sorprese, con numerosi volti già noti e provenienti dalle stagioni scorse ma anche, ovviamente, qualche nuovo ingresso. Siete pronti ad entrare e vedere cosa offre Il Paradiso delle Signore? Accomodatevi e proseguite nella lettura!

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni

Ne Il Paradiso delle Signore 6, ambientato a Milano nella metà degli anni Sessanta, ritroviamo Vittorio (Alessandro Tersigni) senza Marta (Gloria Radulescu), partita per New York. Ora è da solo al comando del grande magazzino di Milano, sempre più sulla cresta dell’onda.

Vittorio, però, non vuole stare seduto sugli allora e punta più in alto: la sua ultima idea, sviluppata con il vecchio amico Roberto Landi (Filippo Scarafia), è il Paradiso Market, un mensile che troverà in Umberto (Roberto Farnesi) il suo editore. A casa Guarneri, intanto, Umberto ed Adelaide (Vanessa Gravina) danno il benvenuto a Marco Di Sant’Erasmo (Moisè Curia), nipote prediletto della contessa. Bello, spigliato ed amante delle belle donne, lavora come giornalista, lasciando gli impegni dell’impero editoriale del padre scomparso al fratello maggiore Tancredi.

Il Paradiso delle Signore 6, le foto della nuova stagione Guarda le altre 46 fotografie → Agnese (Antonella Attili), invece, vivrà due sorprese: da una parte il ritorno da Londra di Tina (Neva Leoni), ormai affermata cantante ma senza Sandro (Luca Capuano), e dall’altra un segreto che le nasconde Giuseppe (Nicola Rignanese) e legato al suo periodo di permanenza in Germania, ovvero un figlio avuto con un’altra donna.

Mentre Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena) continuano a cercare il giusto equilibrio tra i loro due mondi, Stefania (Grace Ambrose) ritrova a Milano Teresio detto Ezio (Massimo Poggio), suo padre: una reunion anche per Gloria (Lara Komar), che di Stefania è la madre ma anche la capocommessa.

© P. Bruni

Saranno proprio le Veneri, ancora una volta, il fulcro del racconto, impegnate con il lavoro, i clienti, ma anche il loro desiderio di emancipazione e di trovare la propria strada. Tra quelle che conosciamo già, potrebbe arrivare Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), bella ed intraprendente figlia di Veronica (Valentina Bartolo), la compagna in tutti questi anni di Ezio. Entrambe accompagnano l’uomo a Milano: ma se Veronica lo aiuta a riavvicinarsi a Stefania, Gemma non apprezza di dover condividere l’affetto paterno con una sorellastra.

In città, infine, arriva anche Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), figlia 25enne di Achille Ravasi (Roberto Alpi) e della sua amante Liz Gentile. Flora non ha mai conosciuto il padre, che ha abbandonato Liz dopo aver scoperto che era incinta. Cresciuta a New York, dopo la prematura scomparsa della madre parte per l’Italia, dove l’attende un lascito di Achille. Ma qualcos’altro potrebbe trattenerla.

Il Paradiso delle Signore 6, cast

© P. Bruni

Il cast della sesta stagione (la quarta in versione daily: ricordiamo che le prime due andarono in onda in prima serata) conferma gran parte degli attori e delle attrici che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni, ma non manca ovviamente di inserire dei volti nuovi, riservandosi la possibilità di modificare il gruppo di interpreti nel corso degli episodi.

Alessandro Tersigni: Vittorio Conti

Roberto Farnesi: Umberto Guarneri

Vanessa Gravina: Adelaide di Sant’Erasmo

Antonella Attili: Agnese Amato

Nicola Rignanese: Giuseppe Amato

Emanuel Caserio: Salvatore Amato

Neva Leoni: Tina Amato

Pietro Masotti: Marcello Barbieri

Ilaria Rossi: Gabriella Rossi

Elisa Cheli: Paola Galletti

Maria Vittoria Cozzella: Dora Vianello

Francesca Del Fa: Irene Cipriani

Pietro Genuardi: Armando Ferraris

Chiara Russo: Maria Puglisi

Lara Komar: Gloria Moreau

Caterina Bertone: Beatrice Conti

Grace Ambrose: Stefania Colombo

Giulia Chiaromonte: Sofia Galbiati

Luca Grispini: Nino

Il Paradiso delle Signore 6, nuovi personaggi

© P. Bruni

Valentina Bartolo: Veronica Zanatta

Gaia Bavaro: Gemma Zanatta

Lucrezia Massari: Flora Gentile Ravasi

Moisé Curia: Marco di Sant’Erasmo

Massimo Poggio: Ezio Colombo

Il Paradiso delle Signore 6, personaggi storici delle prime stagioni

© P. Bruni

Giulia Vecchio: Anna Imbriani

Filippo Scarafia: Roberto Landi

Il Paradiso delle Signore 6, quante puntate sono?

Così come la quarta e quinta stagione della soap, anche la sesta stagione sarà composta da 160 episodi, in onda dal lunedì al venerdì al ritmo di uno al giorno (a meno che il palinsesto di Raiuno non cambi per cause di forza maggiore e costringa la rete a recuperare più episodi in una giornata). Il finale di stagione andrà in onda nel mese di maggio.

Il Paradiso delle Signore 6, orario: quando va in onda?

La serie comincia il 13 settembre 2021; l’orario di messa in onda è alle 15:55. Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti.

Il Paradiso delle Signore 6, registi e produttori

© P. Bruni

Una serie quotidiana come questa richiede più di un regista dietro la macchina da presa: per la sesta stagione ci sono Andrea Canepari, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini. A scrivere le sceneggiature, invece, sono Paolo Girelli, Monica Mariani, Dante Palladino, Francesca Primavera, Giorgia Mariani, Margherita Pauselli, Luca Pellegrini, Giordano Raggi e Cristiano Testa. La direzione creativa è di Daniele Carnacina. La serie è una co-produzione Rai Fiction-Rai Com-Aurora Tv Banijay, prodotta da Giannandrea Pecorelli.

Il Paradiso delle Signore 6, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 6 in streaming anche durante la messa in onda televisiva su RaiPlay, il sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Poco dopo la trasmissione tv, inoltre, lo si può rivedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale dedicata alla serie.