Il Paradiso delle Signore 10 si farà: cast e anticipazioni di settembre

Prodotto di punta di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore avrà il suo capitolo numero 10. La soap made in Italy tornerà in onda a Settembre: le prime puntate della nuova stagione si registreranno nelle prossime settimane e non saranno prive di colpi di scena, Previste diverse novità: tra conferme, nuovi arrivi e ritorni inattesi, il cast subirà diversi cambiamenti. I fan del Paradiso hanno da poco assistito al finale di stagione, un finale che ha coinvolto diversi personaggi la cui quotidianità ruota intorno al popolare store.

Elvira ha partorito grazie all’aiuto di Concetta, mentre Adelaide ha rivelato a Guarnieri che Odile è sua figlia. La contessa dopo aver vissuto un periodo difficile a causa della sua malattia, è guarita e ha ripreso in mano la sua vita. Tuttavia Umberto ha deciso di rivelarle un segreto che grava sul suo cuore da tempo: la confessione scioccherà la Sant’Erasmo che non riuscirà a trattenere le lacrime. Ma cosa succederà nelle puntata della prossima stagione? Ad oggi non ci sono molti spoiler in merito, tuttavia è confermata la presenza di Vanessa Gravina, che interpreta la contessa Adelaide e quella di Umberto Guarnieri, alias Roberto Farnesi.

Ci sarà anche Flavio Parenti nelle vesti del cinico Tancredi e Gloria Radulescu in quelli di Marta. Invece Elvira e Salvo, dopo la nascita del bambino, potrebbero decidere di lasciare Milano. Ma per ora il rumors non è stato confermato. Dubbi anche sul ritorno sul set di Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni. L’attore, presente nella soap sin dal suo debutto, lo scorso anno ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi a nuovi progetti, non ha tuttavia escluso la possibilità di tornare sui suoi passi. Tersigni per ora non ha rilasciato nessuna dichiarazione e neanche la produzione de Il Paradiso si è sbilanciata in merito.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni nuova stagione

Le anticipazioni della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore non sono ancora dettagliate. Ospite de La Vita in diretta Vanessa Gravina non solo ha confermato la sua presenza, ma anche rivelato che il suo personaggio convolerà a nozze. Con chi si sposerà la contessa Adelaide? Marcello sarà il suo prescelto o tornerà tra le braccia di Umberto? Intanto Guarnieri e Odile si avvicineranno per conoscersi meglio. I due hanno appena scoperto di essere padre e figlia, e questo ha anche cambiato il loro modo di approcciarsi l’uno all’altra.

Come sempre al centro della scena ci saranno anche le storie delle Veneri, e non è esclusa la possibilità di qualche nuova assunzione. Impossibile poi non concentrarsi sulle vicende della famiglia Pugliesi, storie che appassionano il pubblico. Insomma Il Paradiso delle Signore 1o non deluderà il pubblico, che già sente la mancanza dell’appuntamento quotidiano.

Debutto Il Paradiso delle Signore 10: quando inizia

Come da programma Il Paradiso delle Signore 10 debutterà a Settembre: potrebbe iniziare l’8 o l’11 i vertici di rete non hanno ancora definito il palinsesto. Sarà possibile vedere le puntate anche in streaming o su Rai Play. Per ora la data non è stata ufficializzata, ne tanto meno sono state condivise notizie sulla sceneggiatura, anche se qualche anticipazioni è sfuggita ai protagonisti della soap.

Il Paradiso delle Signore è un prodotto ben realizzato, nonostante vada in onda da diversi anni, ha un pubblico consolidato. Le prime stagioni hanno debuttato in prima serata, poi visto l’attenzione la soap è stata promossa al daytime. Una scelta che si è rivelata vincente per la Rai che grazie al Paradiso ha ottenuto ascolti share rilevanti nella fascia oraria del primo pomeriggio.