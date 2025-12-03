Il Paradiso delle Signore 10: ritorno a sorpresa e proposta di matrimonio. Anticipazioni 8-12 dicembre

Piccolo ma significativo riassetto di orario per Il Paradiso delle Signore. Dopo il raddoppio nel palinsesto di Canale 5 della fortissima dizi turca La forza di una donna – diretto competitor della soap in onda su Rai 1 – la Rai ha variato l’orario del period drama ambientato nella Milano del boom economico. Fin da lunedì 1° dicembre Il Paradiso è slittato di circa 15 minuti.

Inizio dunque alle 16:15 (e non più alle 16:00) per la soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, che in questo modo riesce a evitare almeno parzialmente lo scontro diretto con La forza di una donna che anche lunedì scorso ha distanziato di diversi punti di share Il Paradiso delle Signore (23.1% contro 17.9%).

Le prossime rilevazioni diranno se il posticipo avrà avuto una ricaduta positiva sugli ascolti. Nel frattempo le trame della soap non si fermano, tra matrimoni andati a monte (quello tra Adelaide con Marcello) e in fase di organizzazione (sempre Barbieri, ma con Rosa). Nelle prossime puntate gli spettatori avranno modo di assistere a un ritorno a sorpresa con un’altra proposta di matrimonio.

Il Paradiso delle Signore, spoiler: ritorno a sorpresa con richiesta di matrimonio nelle puntate fino al 12 dicembre

La prossima settimana Il Paradiso delle Signore andrà in onda soltanto per quattro volte. L’appuntamento con la puntata di lunedì 8 dicembre salterà per la festa dell’Immacolata. Negli episodi fino al 12 dicembre della storica soap Rai Roberto verrà a sapere del ritorno a sorpresa a Milano di Mario, pronto a riprendere a lavorare al Circolo.

Landi non smetterà di essere convinto che il cameriere stia illudendo Caterina. Così cercherà immediatamente di confrontarsi con lui. Proprio Mario si renderà poi protagonista di un gesto eclatante nei confronti della fidanzata. La sua mossa lascerà tutti senza parole, a cominciare da Roberto, spettatore incredulo della scena che gli si parerà davanti.

Mario bacerà Caterina in pubblico. Un gesto che lascerà Landi sbigottito e per il quale il cameriere si scuserà con Fulvio. Le sorprese per papà Rinaldi non saranno certo finite. Oradei infatti si presenterà con una proposta sorprendente per il magazziniere, colto alla sprovvista.

Successivamente Fulvio si confiderà con Ciro e Concetta. Ai coniugi l’ex imprenditore nel campo dei bottoni confesserà di essere rimasto molto disorientato davanti al desiderio di Mario di convolare a nozze con sua figlia.

In diverse occasioni, nelle scorse puntate, Fulvio aveva presentito che il fidanzato di Caterina avesse in animo di farle una proposta di matrimonio, non senza celare il timore che Caterina potesse andare a vivere con la sua nuova famiglia a Roma, molto distante da lui.

Gesto estremo di Adelaide, Rosa e Marcello rinviano le nozze

Le trame della soap si concentreranno anche sulle conseguenze del tentativo di Adelaide di togliersi la vita. Marcello si recherà dalla sua ex dopo aver saputo del tentativo suicidario. Dopodiché, mosso dalla paura che la contessa non possa nuovamente tentare di farla finita, chiederà un parere medico a Enrico.

Divorato dai sensi di colpa nei confronti della donna che ha abbandonato a un passo dall’altare, Marcello deciderà d’accordo con Rosa di rimandare le nozze. Adelaide, saputo del rinvio, convocherà la Camilli a Villa Guarnieri per ringraziarla. Ma quando la giornalista si congederà verrà allo scoperto il piano della contessa per ostacolare a ogni costo il sogno d’amore della nuova coppia.