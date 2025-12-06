Il Paradiso delle Signore 10: Natale shock per Caterina. Tutte le anticipazioni

Insieme a papà Fulvio (Simone Montedoro) Caterina Rinaldi è una delle new entry più interessanti della decima stagione del Paradiso delle Signore. La figlia del nuovo magazziniere, inserita come nuova Venere, è una giovane ambiziosa ma dai valori tradizionali (famiglia, fede, lavoro).

Un’idealista con i piedi per terra, insomma, in un mondo in corsa verso un rapido cambiamento (il ’68 è alle porte). Dopo la prematura morte della madre e il fallimento della fabbrica di bottoni del padre Caterina ha sentito la necessità di affiancare allo studio nella scuola di moda un lavoro per contribuire al bilancio familiare.

Anche questa giovane dalle solide radici morali (interpretata dalla promettente Iuliana Calcatinci) però si scopre avere un “piccolo segreto” nel cassetto: un fidanzato a distanza, tenuto inizialmente segreto al genitore. E adesso per lei si annuncia un Natale da emozioni forti.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: emozioni forti in arrivo per Caterina

Le anticipazioni delle puntate dal 9 al 12 dicembre (per l’Immacolata Il Paradiso non andrà in onda) annunciano una buona notizia per Caterina: Mario infatti rientrerà a Milano per riprendere a lavorare al Circolo. La notizia scuoterà non poco Roberto, sempre convinto che il cameriere stia soltanto recitando una parte con la sua fidanzata.

Prima che sia troppo tardi, il direttore del grande magazzino deciderà di affrontare Oradei. Mario nel frattempo, proprio davanti agli occhi sbigottiti di Roberto, si renderà protagonista di un gesto eclatante: un bacio in pubblico a Caterina. Landi rimarrà senza parole. Ma non sarà finita lì.

Mario si scuserà con Fulvio per aver baciato davanti a tutti sua figlia. Poi lo sorprenderà con una proposta inattesa. Quale sarà il contenuto di questa proposta è facile da intuire. Di lì a poco, infatti, il capo magazziniere confiderà a Ciro e Concetta il suo disorientamento di fronte al desiderio di Mario di sposare Caterina.

A prendersi la scena però saranno soprattutto gli eventi legati al tentato suicidio di Adelaide seguito al drammatico incontro con Marcello, al quale la contessa aveva chiesto di non celebrare – o almeno di rimandare – le nozze con Rosa. Il gesto estremo di Adelaide sconvolgerà tutti. A cominciare da Odile, che non saprà darsi pace per non aver ascoltato i suggerimenti di Umberto e Marta.

Marcello e Rosa rimandano le nozze

Anche Barbieri, inutile dirlo, verrà profondamente turbato dal tentativo della sua ex di farla finita. Dopo essersi precipitato da lei, pieno di sensi di colpa, chiederà a Enrico un parere medico nel timore che la contessa possa tentare ancora di togliersi la vita. Nemmeno Marta nasconderà la sua preoccupazione per la zia.

Marcello e Rosa decideranno di rinviare le nozze (la data era fissata al 20 dicembre). Quando scoprirà che il matrimonio della nuova coppia non si farà (almeno per il momento), Adelaide convocherà Rosa a Villa Guarnieri per ringraziarla, mostrandosi insolitamente cordiale con la sua giovane rivale in amore.

Ma ben presto sarà chiaro che quella della contessa di Sant’Erasmo non è stata altro che un’abile messinscena per mandare a monte il sogno d’amore dei due innamorati. Adelaide non è intenzionata a fare sconti a nessuno. Non lascerà nulla di intentato pur di allontanare Rosa da Marcello.