Il Paradiso delle signore 10: cosa succederà tra Cesare e Irene, Marcello e Rosa ad un bivio

Sorpresa e matrimonio: un binomio che nelle ultime settimane ha decisamente caratterizzato le trame del Paradiso delle Signore. Il pensiero corre spontaneamente – come potrebbe essere altrimenti? – al clamoroso dietrofront di Marcello, pronto ad annullare le nozze con Adelaide a un passo dall’altare con grande sconcerto di tutti (in prima fila la diretta interessata, naturalmente).

Nelle prossime puntate della soap di Rai 1 si tornerà a parlare di matrimonio. Stavolta filerà tutto liscio? I due innamorati arriveranno a pronunciare il fatidico sì? Ancora presto per dirlo. Di certo si sa che una coppia annuncerà di voler convolare a nozze negli appuntamenti col Paradiso delle Signore in onda dal 24 al 28 novembre.

Matrimonio a sorpresa al Paradiso delle Signore: chi si sposa

Gli appassionati del Paradiso delle Signore sanno già la risposta. Nella puntata di venerdì 21 novembre Marcello ha fatto il grande passo chiedendo a Rosa di diventare sua moglie. La giornalista ha accettato con entusiasmo la proposta del fidanzato aprendo la via a un futuro matrimoniale pronto a spalancarsi davanti alla giovane coppia.

In attesa di capire come reagirà Adelaide – la ferita per essere stata abbandonata da Barbieri è ancora freschissima – nelle puntate da lunedì 24 a venerdì 28 novembre 2025, in onda come sempre dalle 16.00 su Rai 1, l’ex Venere sarà pronta a condividere con le amiche Delia e Irene i dettagli della proposta di matrimonio ricevuta da Marcello.

Potrebbe muoversi qualcosa sul fronte sentimentale anche per Irene. La capocommessa del Paradiso ha appena scoperto che Cesare Brugnoli è sentimentalmente libero (dopo aver scambiato la sorella Rebecca per la sua fidanzata). Proprio Cesare nelle prossime puntate la inviterà al cinema e, neanche a dirlo, Irene accetterà. Attenzione però all’outsider Johnny: difficilmente la legge dell’attrazione degli opposti fa cilecca.

Per restare in campo sentimentale: Odile subirà sempre più il fascino di Ettore. Nell’ultima puntata i due sono tornati a baciarsi al termine del servizio fotografico per il lancio della nuova collezione natalizia della GMM. L’elettricità tra i due non sfuggirà a Umberto. Il commendatore ha l’occhio lungo per certe cose. E difatti alcuni dettagli non gli sfuggiranno.

Da un’accesa discussione tra la sua figlia segreta e Marchesi Guarnieri capirà che tra la contessina e il nuovo creativo della GMM c’è un legame ben più stretto di un semplice rapporto professionale o di stima reciproca tra colleghi. Umberto proverà a far riflettere Odile sulla proposta di Ettore di usare il suo volto per la campagna pubblicitaria della Galleria.

Roberto pronto ad aiutare Johnny col lavoro

Ci sarà spazio anche per Johnny che sempre nel corso dell’ultima puntata ha dato l’ennesima prova del suo cuore generoso rinunciando al suo posto in caffetteria a favore di Mimmo, ormai stanco del suo lavoro da poliziotto. Oltre a doversi cercare un nuovo lavoro, l’allegro cappellone dovrà fare i conti con il suo furgone guasto.

Malgrado l’aiuto delle Veneri il problema meccanico del mezzo si rivelerà più serio del previsto. E come fare a pagare le rate del furgone? Fortunatamente – almeno sul piano lavorativo – Johnny troverà un aiuto inaspettato in Roberto. Landi gli offrirà infatti di lavorare in prova come magazziniere al Paradiso delle Signore, al fianco di Fulvio.

Nel frattempo Matteo potrà riabbracciare mamma Silvana e presentargli Marina. Per Rosa e Marcello arriverà invece il momento di scegliere i testimoni di nozze.