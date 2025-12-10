Il Paradiso delle Signore 10: Marcello rischia tutto per salvare Adelaide. Anticipazioni 15-19 dicembre

La raggelante scena che ha visto protagonista Adelaide, a terra priva di sensi dopo aver ingerito – così sembra – una dose extra di barbiturici, continuerà a sconvolgere le trame del Paradiso delle Signore. Il tentativo della contessa di farla finita darà il via a una serie di eventi che segneranno profondamente le prossime puntate della soap.

Il senso di colpa porterà Marcello a rimandare le nozze imminenti con Rosa (la coppia doveva sposarsi il 20 dicembre). Ma non sarà finita lì. La contessa di Sant’Erasmo, tutt’altro che riappacificata dopo il soggiorno a St. Moritz, si giocherà il tutto per tutto. E anche Barbieri rischierà molto per salvare la sua ex.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: Marcello si espone per salvare Adelaide

Le anticipazioni delle puntate dal 15 al 19 dicembre de Il Paradiso delle Signore 10 rivelano che Adelaide ritornerà sui suoi passi riguardo la decisione di estromettere Marcello dal Circolo, spingendo tutti a pensare di essersi lasciata le spalle l’amarezza per quanto accaduto e di essere pronta a dare una svolta alla sua vita.

Ad alimentare la convinzione che la contessa si sia messa l’animo in pace ci sarà un ramoscello d ‘ulivo: l’invito fatto recapitare a Barbieri per la festa di Natale al Circolo. Tuttavia Adelaide annuncerà la sua assenza alla festa natalizia organizzata al Circolo. La madre di Odile farà sapere di voler lasciare Milano per partire alla volta di St. Moritz insieme al fidato Italo.

La partenza di Adelaide da Milano però non avrà nulla di improvvisato. Ancora una volta si tratterà di una mossa ben calcolata del suo piano di vendetta. Marcello durante il ricevimento di Natale al Circolo riceverà un biglietto dalla sua ex. Un pessimo segnale. Matteo, convinto che il biglietto sia una trappola, metterà sull’avviso il fratello.

Marcello però, temendo che la donna che ha abbandonato a un passo dall’altare possa tentare nuovamente di farla finita, prenderà la decisione di raggiungerla a St. Moritz per salvarla dalla tentazione di compiere un altro gesto estremo. Barbieri ignora che Adelaide ha dissimulato il suicidio per far saltare le nozze tra lui e Rosa.

La contessa di Sant’Erasmo insomma continuerà a tessere la sua trama per separare Marcello dalla sua nuova fiamma. L’unico a sospettare che Adelaide stia giocando sporco sarà Matteo mentre Rosa rimarrà turbata davanti alla scelta del fidanzato di lasciare Milano per raggiungere la sua ex nelle celebre località svizzera. La giornalista non farà per nulla i salti di gioia.

Mario chiede a Caterina di diventare sua moglie

Nel frattempo Mario farà ufficialmente la proposta di matrimonio a Caterina. Il cameriere, ritornato a Milano per riprendere il suo vecchio lavoro al Circolo, si presenterà dalla giovane Venere con un anello di fidanzamento. Così facendo spiazzerà non poco papà Fulvio, che prenderà una decisione. Dal canto suo Roberto deciderà di non intromettersi più in questa vicenda.

Scintille invece tra Matteo e Ettore. I due saranno protagonisti di uno scontro. Tutto nascerà dalle perplessità insinuate in Odile da parte di Portelli. Il pomo della discordia? Neanche a dirlo, la foto di mamma Silvana – con i fratelli Marchesi da bambini insieme alla famiglia – sparita misteriosamente dall’ufficio di Matteo.