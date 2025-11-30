Il Paradiso delle Signore 10: Marcello e Rosa travolti dall’inganno. Anticipazioni 8-12 dicembre

I problemi per i due innamorati non sono certo finiti. Nei prossimi episodi Rosa e Marcello dovranno fare i conti con un perfido inganno.

Ancora guai in vista per la nuova coppia del Paradiso delle Signore: Marcello e Rosa, dopo tante incertezze e un matrimonio mandato a monte in extremis (quello di Marcello con Adelaide), hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. Barbieri non ha perso tempo chiedendo alla giornalista di diventare sua moglie.

Anche se presa in contropiede dall’inattesa proposta del suo fidanzato, l’ex venere ha accettato con entusiasmo, pronta a iniziare una nuova vita con lui. I due innamorati hanno retto davanti alla voglia di rivalsa da parte della contessa e si preparano a convolare a nozze. Ma dovranno fare i conti con un’altra insidia nei prossimi episodi.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: nuova minaccia per Marcello e Rosa

Le anticipazioni delle nuove puntate del Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 dal 9 al 12 dicembre annunciano il ritorno in veste vendicativa della contessa Adelaide. La contessa metterà in piedi un piano studiato a tavolino per rovinare i sogni d’amore della giovane coppia e costringere Marcello e Rosa a rimandare le nozze.

La notizia del matrimonio si diffonderà a macchia di leopardo al Circolo, finché anche Marta non ne verrà a conoscenza. A quel punto la giovane Guarnieri convocherà Umberto e Odile, condividendo con loro le sue preoccupazioni per le possibili ricadute della notizia sulla serenità della zia. Odile però non se la sentirà di tenere all’oscuro sua madre.

Sarà proprio la contessina, dunque, a informare Adelaide dell’intenzione di Marcello e Rosa di diventare marito e moglie. La notizia lascerà senza parole e profondamente turbata la contessa. Fuori di sé per l’amarezza e la rabbia, Adelaide arriverà a compiere un gesto estremo finendo per essere ricoverata d’urgenza in ospedale dopo aver tentato di farla finita.

La contessa di Sant’Erasmo, devastata dalla notizia delle prossime nozze tra Marcello Barbieri e Rosa Camilli, cercherà di farla finita. Le sue condizioni di salute faranno preoccupare tutti, a partire da Umberto e Odile. I due saranno particolarmente colpiti dal gesto della contessa e non nasconderanno il loro timore che Adelaide non possa nuovamente tentare di togliersi la vita.

Messo al corrente del fatto, Marcello si precipiterà in ospedale per parlare con la sua ex. I due avranno un confronto schietto, durante il quale Barbieri ribadirà alla donna il proprio dispiacere per il male arrecatole. Quanto accaduto, rivelano le anticipazioni, spingerà Marcello a posticipare le nozze con Rosa. Una volta informata della cosa, Adelaide farà subito convocare la sua giovane rivale per un incontro.

La contessa ringrazierà Rosa per aver rimandato le nozze. A quanto pare tutto però rientrerà in un piano diabolico attentamente messo a punto da Adelaide, che non lascerà nulla di intentato per rovinare i progetti di vita a due di Marcello e Rosa. Nel frattempo Mario, rientrato a Milano, chiederà a Caterina di sposarlo con una proposta del tutto inaspettata.