Il Paradiso delle Signore 10: l’arrivo a sorpresa di Cesare crea il caos, Roberto in crisi profonda. Le anticipazioni

L’ultima settimana di novembre sarà davvero molto intensa per il pubblico de Il Paradiso delle Signore 10, le anticipazioni dell’amatissima serie di Rai1 preannunciano molti colpi di scena, trame sempre più avvolgenti e chi più ne ha più ne metta. Come prima cosa ci sarà il ritorno di Cesare, che scombussolerà un po’ tutto, poi vedremo Roberto affrontare una serie di difficoltà, l’arrivo di una persona misteriosa e nuovi risvolti nella storia d’amore del momento.

Le puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 24 al 28 novembre 2025 sono assolutamente da non perdere. Dopo gli ultimi episodi in cui non sono mancate le sorprese, alcune anche spiacevoli, accadrà ancora di tutto.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, cosa accadrà nelle prossime puntate

Secondo gli spoiler della serie di Rai1, il ritorno di Cesare creerà un po’ di scompiglio. Il ragazzo deciderà di invitare Irene al cinema e la ragazza accetterà. Il giovane, poi, si presenterà alla cena organizzata da Caterina senza essere invitato, in modo del tutto inaspettato e anche questo genererà una serie di risvolti.

Roberto Landi, invece, prima cercherà di sfruttare al massimo l’arrivo al Paradiso dell’allenatore dell’Inter, Helenio Herrera, poi in un’altra puntata de Il Paradiso delle Signore, lo vedremo letteralmente sconvolto da una notizia appresa proprio su Mario, ma non si sa cosa verrà a sapere, probabilmente si scoprirà nelle prime puntate di dicembre. Il ragazzo era atteso da Caterina, ma alla fine per un problema di lavoro non potrà più raggiungere Milano. La ragazza organizzerà lo stesso la cena, dove – come abbiamo detto – arriverà Cesare a sorpresa.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore vedremo Rosa e Marcello sempre più innamorati, lei deciderà di trasferirsi a casa sua, saranno impegnatissimi con la preparazione delle nozze, dovranno scegliere i rispettivi testimoni che, presumibilmente, saranno Barbieri e Marina. Intanto Odile è sempre più estasiata da Ettore e, senza accorgersene, sta cadendo nella sua “rete”. Umberto ascolterà una conversazione tra di loro e comprenderà che non c’è solo una relazione professionale ma qualcosa di più. Successivamente spingerà Odile a pensare bene alla proposta di Ettore di prestare il volto per la pubblicità della GMM.

Intanto Greta si recherà al Circolo, non si sa se per un evento o per una appuntamento, qui incontrerà una persona misteriosa – la cui identità non sarà ancora svelata – che sembra aver già incontrato la ragazza. Quest’episodio infittirà il mistero su chi sia veramente Greta, la cui personalità al momento è piuttosto ambigua. Enrico, invece, sarà pronto a iniziare la sua nuova vita come professore universitario, poiché a causa del problema alla mano non potrà più operare. Nell’ultima settimana di novembre a Il Paradiso delle Signore accadranno moltissime cose, andranno in onda tutte puntate da non perdere.