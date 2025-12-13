Il Paradiso delle Signore 10: la sorpresa bomba che sconvolge la trama. Anticipazioni 15-19 dicembre

Una grossa sorpresa sta per stravolgere le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Ma non sarà certo l’unico colpo di scena.

Non mancheranno certo le sorprese nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Nel frattempo la soap di Rai 1 continua la risalita nella curva degli ascolti che mercoledì scorso, 10 dicembre, hanno sfiorato il 19% di share (18,9%) e radunato 1 milione e 586 mila spettatori.

Le trame del period drama ambientato nella Milano del boom economico e della moda continueranno a tenere compagnia al pubblico anche nel daytime pomeridiano della settimana dal 15 al 19 dicembre. Le anticipazioni parlano di una grande sorpresa in arrivo, destinata a movimentare gli appuntamenti con la soap giunta alla decima stagione.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni 15-19 dicembre: sorpresa in arrivo in negozio

Le anticipazioni degli episodi del Paradiso delle Signore in onda dal 15 al 19 dicembre 2025 rivelano che Fulvio prenderà finalmente una decisione sulla proposta di fidanzamento ufficiale di Mario a Caterina. Roberto a quel punto non potrà fare altro che rassegnarsi e smettere di intromettersi in questa vicenda.

Scintille invece tra Ettore e Matteo: davanti a Odile il ragioniere accuserà Marchesi di essere responsabile del furto avvenuto nel suo ufficio, dal quale è scomparsa la vecchia foto di mamma Silvana. Caterina scoprirà un nastro magnetico frugando nel corredo di sua madre. Agata si imbatterà in una bando per giovani aspiranti restauratori sfogliando una rivista dimenticata da Cesare in negozio.

Adelaide continuerà a tessere la sua trama riammettendo Marcello al Circolo. Caterina farà ascoltare il nastro a Roberto che ne trarrà ispirazione per una nuova iniziativa natalizia. Agata metterà al corrente Mimmo della sua intenzione di prendere parte al bando. Irene riceverà un invito da Cesare per Natale mentre Botteri troverà in Delia, Concetta e Ciro un prezioso aiuto per gestire un’emergenza col figlio Teo, piombato improvvisamente a Milano.

Anche Marcello riceverà un invito natalizio: al Circolo. Nel frattempo Roberto farà allestire uno studio di registrazione al Paradiso per incidere un disco di fiabe narrate dalle Veneri. Sarà l’occasione perfetta per Mario, pronto a preparare una grande sorpresa per Caterina. Adelaide annuncerà la sua intenzione di andare a St. Moritz per le imminenti festività, accompagnata da Italo.

Mario chiede la mano di Caterina, Marcello corre da Adelaide

Mario interromperà Caterina durante l’incisione del racconto in sala registrazioni per farle la proposta di matrimonio con tanto di anello di fidanzamento. Anita si interesserà alla copertina del disco delle Veneri. Per l’occasione coinvolgerà anche Teo, che si accorgerà di avere molto in comune con la figlia di Enrico.

Tristezza per Umberto a causa della partenza di Adelaide. Enrico lo inviterà ad andare avanti con la sua vita. La contessa nel frattempo farà recapitare un biglietto allarmante a Marcello che si convincerà a raggiungerla a St. Moritz. Mentre Irene si prepara a passare il Natale sulla neve insieme a Cesare, Fulvio rivelerà a Roberto che Mario ha chiesto la mano di sua figlia.

Matteo proverà inutilmente a dissuadere Marcello. Infatti Barbieri, temendo che Adelaide possa tentare nuovamente di farla finita, si metterà in viaggio alla volta della Svizzera per andare a raggiungere la sua ex.