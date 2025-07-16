Il Paradiso delle Signore 10, la prima clip in anteprima: addii, ritorni, new entry e la trama della prossima stagione

Il Paradiso delle Signore torna con la decima stagione a settembre 2025 su Rai 1. Le riprese sono già in corso a Roma. La serie torna infatti dopo la pausa estiva con nuovi colpi di scena e tante novità. Tra le anticipazioni, si parla di un possibile matrimonio per Elvira e Salvo, di nuovi sviluppi sentimentali per Adelaide e dell’ingresso di nuovi personaggi, tra cui una nuova Venere interpretata da Chiara Dell’Omodarme. La decima stagione vede inoltre il ritorno di alcuni personaggi amati dal pubblico come Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Pietro Masotti.

Il Paradiso delle Signore 10: la trama della prima puntata

Marcello e Adelaide sono tornati da poco da un’estate trascorsa in Liguria, e sono innamorati più che mai. Al Paradiso, continuano i preparativi per la nuova collezione. Roberto ha l’idea di coinvolgere nella sfilata anche Delia, che realizzerà le acconciature delle modelle come dive della settima arte. Le veneri sono intanto entusiaste di ritrovarsi e raccontarsi la pausa. Agata è stata a Parigi a trovare sua sorella Maria. Qui ha respirato un’aria nuova, di cambiamento. Delia ha vissuto l’estate con Gianlorenzo: sono la coppia del momento. A sorpresa entra in spogliatoio Elvira, che torna a lavorare nonostante lei e Salvo siano molto presi dal piccolo Andrea (che sua madre si ostina a chiamare “Andrea Maria”). Dormono poco, ma sono felici. Venerdì ci sarà il battesimo del piccolo. I padrini che hanno scelto sono Concetta e Marcello. I suoceri di Salvo sono però di diverso avviso e hanno già chiesto al loro pio cugino Tarciso di prendere il posto di Marcello. Salvo però non ha alcuna intenzione di cedere.

Al Paradiso è arrivato anche Fulvio, un ex imprenditore che, dopo aver visto fallire la sua azienda di bottoni, ora è obbligato a ricominciare come magazziniere. Vive con la figlia Caterina a cui è molto legato dopo la morte della madre. Fulvio non ha il coraggio di dire la verità alla figlia e, mentendole, le dice di essere il contabile di una ditta di trasporti. Enrico è finalmente tornato a fare il medico nella prestigiosa clinica del Dottor Di Meo. È molto felice e del tutto soddisfatto anche perché vive in perfetta armonia con la figlia e Marta a Villa Guarnieri.

Umberto è costretto ad accettare il legame che unisce Marcello ed Adelaide ma cerca in tutti i modi di dimostrare ad Adelaide il suo amore, includendo anche Odile nel suo asse ereditario.