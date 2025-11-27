La nuova coppia fa sul serio e già pensa alla data delle nozze. Il sogno d’amore di Rosa e Marcello dovrà fare però i conti con una minaccia nelle prossime puntate.

Il Paradiso delle Signore 10: il matrimonio di Rosa e Marcello è in pericolo. Anticipazioni 1‑5 dicembre

Bisogna riconoscerlo: Marcello e Rosa non hanno perso tempo. Solo qualche settimana fa Barbieri si inginocchiava davanti al Paradiso delle Signore per chiedere formalmente la mano di Adelaide. Decisamente più informale la proposta fatta a Rosa: senza anello, senza preparazione, uscita senza calcolo, come un moto spontaneo del cuore.

Nelle prossime puntate i due sposini però dovranno fare i conti con un’insidia che rischia di mandare a monte il loro sogno d’amore. Nel frattempo Il Paradiso delle Signore continua a perdere terreno nei confronti del diretto competitor: La forza di una donna, che nella giornata di martedì 25 novembre ha raggiunto su Canale 5 2.240.000 spettatori (share al 24.2%).

Il period drama di Rai 1 invece non è andato oltre 1.493.000 spettatori e la soglia del 16.3% di share. Le prossime puntate riserveranno diverse sorprese e colpi di scena al pubblico del Paradiso delle Signore. Sì, perché Rosa e Marcello dovranno prestare molta attenzione alle loro prossime mosse: la strada che porta all’altare non sarà priva di ostacoli.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: matrimonio a rischio per Rosa e Marcello

Le anticipazioni delle puntate del Paradiso delle Signore in onda dal 1° al 5dicembre rivelano che Adelaide rimetterà piede a Milano. Un ritorno a sorpresa della contessa, che si ripresenterà in citta sorprendentemente di buon umore (merito dell’aria di Saint Moritz?). Buon umore che però non le impedirà a quanto pare di prendere una decisione molto drastica.

Approfittando della presenza di Rosa al Circolo in occasione di un evento letterario, Adelaide consegnerà alla sua giovane rivale una busta da consegnare a Marcello. La decisione della contessa, neanche a dirlo, riguarderà il suo ex promesso sposo (intento a organizzare le nuove nozze con Rosa). Adelaide infatti lo metterà al bando dal Circolo.

La presa di posizione della contessa ai danni di Marcello creerà nuove tensioni tra Marta e Odile. Proprio Marta nel frattempo verrà a sapere che Marcello e Rosa hanno intenzione di diventare presto marito e moglie. Così convocherà Umberto e Odile. La contessina non condividerà però la loro linea. I Guarnieri propenderanno per tenere nascosta ad Adelaide la notizia delle prossime nozze di Barbieri e Camilli.

Il dikat di Adelaide a Marcello

Odile, al contrario, riterrà corretto informare sua madre della cosa e sarà pronta a confessarle la verità, prima che diventi di dominio pubblico. Inutile dire che Adelaide, per la quale le nozze mancate con Barbieri sono una ferita ancora apertissima, non la prenderà affatto bene. Tanto che si presenterà a Marcello con una richiesta – più somigliante a un diktat in verità.

Le anticipazioni non rivelano il contenuto dell’imposizione della contessa. Si sa che Marcello non avrà alcuna intenzione di assecondare la sua ex e rinunciare alle nozze. Rosa invece a quanto pare inclinerà verso una linea più accomodante, disposta a fare un passo indietro per compiacere Adelaide.

Dopo le rivelazioni di Odile la contessa arriverà a mostrarsi pericolosa. Al punto da compiere un gesto estremo che non passerà inosservato. Rimarranno tutti senza parole. Cosa farà Adelaide di tanto sconcertante? Anche in questo caso le anticipazioni non entrano nel dettaglio.