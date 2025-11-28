Il Paradiso delle Signore 10: Ettore pronto a tutto per una foto. Anticipazioni shock

Una foto può fare tutta la differenza del mondo quando viaggi sul filo del rasoio con un piano di vendetta da portare avanti e un segreto familiare da custodire gelosamente. Lo sanno bene gli affascinanti e non meno misteriosi fratelli Marchesi. Ettore e Greta – ormai è risaputo – covano un profondo risentimento nei confronti dei Sant’Erasmo.

Rimane ancora avvolto nel mistero invece il movente che li ha spinti a insinuarsi fin nel cuore di una famiglia che hanno giurato di rovinare. Si è intuito chiaramente che la loro sete di rivalsa è in qualche modo legata a tristi vicende familiari. Nelle prossime puntate il brillante creativo della GMM sarà pronto a tutto a causa di uno scatto del passato.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni. Ettore si gioca tutto per una foto

Chi di foto ferisce di foto perisce. In una delle ultime puntate Ettore ha imbastito un’abile messinscena per far cadere la bella contessina tra le sue braccia: un servizio fotografico con Odile assoluta protagonista nelle per lei inedite vesti di modella per la nuova collezione natalizia della GMM. Il bacio tra i due è scattato puntualmente.

Negli episodi in onda dal 1° al 5 dicembre 2025 sarà proprio Odile a presentarsi da Marchesi con una foto. Ma stavolta l’oggetto dello scatto sarà lui insieme a sua sorella Greta. Silvana infatti darà a Matteo un’immagine molto particolare: uno foto dei fratelli Marchesi da piccoli, ritratti insieme ai loro genitori. Portelli la mostrerà poi a Odile.

Matteo, all’oscuro come tutti dei piani segreti dei Marchesi, chiederà alla figlia di Adelaide di recapitare l’immagine a Ettore che se la ritroverà così sulla scrivania di Odile. Inutile dire che Greta capirà subito quanto sia pericolosa per loro quella foto. La stilista chiederà al fratello di farla sparire dalla circolazione prima che la contessina faccia troppe domande.

C’è troppo in gioco per i Marchesi per permettersi anche la minima svista. Il livello di allarme si innalzerà ulteriormente quando Ettore verrà a sapere che Matteo è in possesso anche di una seconda foto della sua famiglia. A quel punto lui e la sorella saranno disposti a fare carte false pur di mettere le mani su quello scatto.

I due fratelli decideranno di rischiare grosso pur di recuperare la foto. E qualcosa succederà sicuramente visto che Matteo presto si renderà conto che la foto è sparita. Alta tensione di nuovo intanto tra Marcello e Adelaide. La contessa bandirà Barbieri dal Circolo. E quando verrà a sapere delle sue imminenti nozze con Rosa correrà da lui con una richiesta perentoria in tasca.

Marcello non vorrà saperne di sottostare al diktat della sua ex. Rosa invece si mostrerà più conciliante e disposta a prendere in considerazione l’idea di annullare le nozze per non indisporre la contessa che nel frattempo si renderà protagonista di un gesto molto forte.