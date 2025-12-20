Il Paradiso delle Signore 10: dalle nozze al carcere. Tutte le sorprese di gennaio 2026

Il Paradiso delle Signore continua a soffrire la concorrenza turca delle soap Mediaset ma raggiunge comunque un buon 17,6% di share radunando 1 milione e 472 mila spettatori nel daytime pomeridiano di giovedì 18 dicembre. Non si può certo dire però che il period drama targato Rai 1 ultimamente sia stato avaro di sorprese.

Nelle scorse settimane si è parlato molto di nozze al Paradiso: nozze saltate (quelle tra Marcello e Adelaide), nozze rimandate (di nuovo Marcello, con Rosa stavolta), nozze annunciate (quelle tra Mario e Caterina). Le puntate di gennaio si tingeranno di giallo e dopo le nozze si parlerà di carcere. Chi finirà in prigione?

Il Paradiso delle Signore si tinge di giallo, manette in arrivo per uno dei protagonisti

Sarà un’Adelaide sempre più in versione «avenger» quella destinata a imperversare nelle storyline del prossimo anno. In una recente intervista Vanessa Gravina ha lasciato trapelare che il piano di vendetta architettato dalla contessa di Sant’Erasmo avrà delle ricadute pesanti. Del resto se perfino uno che ne ha viste tante come il fidatissimo Italo le ha chiesto di desistere significa che Adelaide è pronta a piombare come una nemesi su Marcello e Rosa.

Dato che l’ultimo episodio di questo 2025 andrà in onda martedì 23 dicembre, lo spoiler dell’attrice si riferisce alle puntate che verranno trasmesse dopo la pausa natalizia, a partire da lunedì 5 gennaio 2026. «Non ci faremo mancare nulla, dalle celle del carcere alle celle della clausura» ha rivelato lo storico volto della soap Rai.

Dalle parole di Vanessa Gravina si evince dunque che la vendetta della contessa potrebbe essere pronta a tingersi di giallo. «Entreremo in una situazione estrema, con emozioni degne di 007» ha aggiunto l ‘interprete di Adelaide. Qualcuno finirà in galera e qualcun altro in convento. Non sono trapelati i nomi dei personaggi.

Al momento circolano solo ipotesi. C’è chi pronostica le manette per Marcello – magari come ultima tremenda vendetta da parte della sua ex – e la cella del convento per Adelaide, pronta magari a uscire di scena per qualche tempo per andare a meditare sulla sua vita. Del resto ogni anno gli impegni teatrali di Vanessa Gravina la tengono lontana per un paio di mesi dal set della soap.

Guai in vista per Marcello e Rosa

Si tratta però soltanto, lo ribadiamo, di mere supposizioni. Di certo c’è che Adelaide non si limiterà a fulminare verbalmente i suoi avversari come fa di solito, con taglienti sentenze che non sfigurerebbero in qualche raccolta di Flaiano. «Certo, io posso anche morire di dolore. Di cafonaggine mai». La classe sempre prima di tutto per la contessa di Sant’Erasmo.

Per Marcello e Rosa invece non si annuncia nulla di buono. L’ultimo colpo da maestra dell’intrigo è stato il biglietto fatto recapitare a Marcello durante il ricevimento al Circolo. «Vieni da me» diceva l’elegantissimo messaggio giunto nelle mani di un Barbieri ormai assillato dai sensi di colpa.

Le anticipazioni rivelano che il fidanzato di Rosa – temendo un altro gesto inconsulto da parte della sua ex – sarà pronto a raggiungere la contessa (che nel frattempo ha congedato Italo) in Svizzera, ignaro della trappola in cui sta andando a infilarsi in questo Paradiso sempre più simile alla trama di una spy story.