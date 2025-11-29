Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni 1-5 dicembre: Adelaide sconvolge tutti con un gesto estremo

Possiamo ben dirlo: è decisamente una prima parte di stagione da cime tempestose per Adelaide. La contessa di Sant’Erasmo è precipitata in un abisso di sofferenza quando Marcello, l’uomo che solo poche settimane prima le aveva chiesto la mano con un cerimoniale da cavaliere medievale, l’ha lasciata di punto in bianco a un passo dall’altare.

La contessa si è ripresa faticosamente dalla batosta, pronta a lanciarsi in una campagna di vendetta nei confronti di Barbieri e della sua nuova fiamma, la giornalista Rosa Camilli. A un certo punto Adelaide ha passato il segno e solo l’intervento di Odile ha evitato il peggio, con Umberto pronto a offrire alla sua ex una dorata pausa di riflessione a Saint Moritz. Una pausa soltanto temporanea, annunciano le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: il gesto estremo di Adelaide sconvolge tutti

Le anticipazioni delle puntate dal 1° al 5 novembre de Il Paradiso delle Signore 10 rivelano che Adelaide tornerà a sorpresa a Milano. Il soggiorno a Saint Moritz sembrerà aver giovato al suo umore. Sarà una contessa più serena e decisa a lasciarsi alle spalle gli ultimi burrascosi eventi quella che si ripresenterà in città.

O forse no, visto che Adelaide sarà pronta a consegnare a Marcello – attraverso Rosa, incrociata durante un evento letterario al Circolo – una busta. Si verrà a sapere che la proprietaria del Paradiso delle Signore ha deciso di mettere al bando Barbieri dal Circolo. Una scelta radicale che dividerà Odile e Marta mettendole su fronti opposti.

Nel frattempo Rosa e Marcello continueranno a progettare le nozze. Non appena Marta verrà a sapere della loro intenzione di diventare marito e moglie, riunirà Umberto e Odile. La linea dei Guarnieri sarà quella di non rivelare nulla ad Adelaide del prossimo matrimonio di Marcello. La contessina però non sarà dello stesso avviso.

Per Odile sarà impensabile nascondere la verità alla madre. Sarà lei allora a confessarle tutto, rivelando a Adelaide che Rosa e Marcello hanno intenzione di convolare presto a nozze. A quel punto la contessa si precipiterà dal suo ex con una richiesta che avrà tuttavia il sapore di un ordine. Le anticipazioni non ne rivelano il contenuto.

È facile però intuire che il diktat di Adelaide avrà ricadute importanti sui progetti matrimoniali della nuova coppia. Marcello infatti non avrà alcuna intenzione di assecondare le pretese della contessa di Sant’Erasmo e rinunciare alle nozze. Rosa invece si mostrerà più accomodante, disposta a fare un passo indietro per non indispettire Adelaide.

Ma non finirà qui. Mentre la coppia di sposini medita sul da farsi, in seguito alle rivelazioni di Odile Adelaide si renderà protagonista di un gesto estremo destinato a lasciare tutti di stucco. Anche in questo caso le anticipazioni non forniscono dettagli. Non rimarrà che attendere le puntate della prossima settimana.