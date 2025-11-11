Il Paradiso, anticipazioni metà novembre: ora Marcello è nei guai, perché ha bisogno di soldi

Non è un mistero che nelle ultime puntate Marcello stia “ballando” parecchio dopo la clamorosa rottura con Adelaide a un passo dall’altare. Il giovane imprenditore si è ritrovato a fare i conti con una contessa assetata di vendetta nei confronti suoi e di Rosa. Adelaide procede spedita nella sua marcia di annientamento, come spinta dal furore di una valchiria.

A Barbieri non è rimasto che presentare le dimissioni da direttore commerciale nelle mani dell’amico e collega Roberto Landi, costretto ad accettarle a malincuore. Marcello sa bene che la sua ex, spalleggiata da Guarnieri, non placherà tanto facilmente la sua ira. E nelle puntate di metà novembre dovrà pure fare i conti con seri problemi finanziari.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni di metà novembre: problemi di soldi in arrivo per Marcello

Le anticipazioni delle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle signore nella settimana dal 17 al 21 novembre rivelano che Marcello si troverà a navigare in cattive acque dal punto di vista economico. L’ormai ex fidanzato della contessa di Sant’Erasmo incontrerà serie difficoltà dopo l’addio al Paradiso delle Signore.

Marcello proverà a rilanciarsi sul piano professionale cercando di aprirsi una nuova strada nel mondo degli elettrodomestici. Per iniziare il suo nuovo percorso imprenditoriale Barbieri avrà però bisogno di liquidità. Così si rivolgerà alla banca fiducioso di avere buone speranze di ottenere un prestito. L’ente creditizio però gli negherà la somma richiesta.

Le anticipazioni non entrano nei dettagli. Ma è fin troppo facile ipotizzare che dietro il rifiuto della banca possa esserci la longa manus di Guarnieri, prontissimo a schierarsi senza se e senza ma dalla parte di Adelaide contro il suo giovane rivale di un tempo. A questo punto, dopo aver appreso del mancato prestito, sarà Rosa a entrare in gioco.

La giornalista deciderà di entrare in prima persona in un campo certo non suo come quello degli affari. E lo farà per chiedere a Tancredi di intervenire, intercedendo per Marcello affinché il fidanzato possa ottenere il denaro necessario per avviare il suo nuovo business. Tancredi accetterà? Non si può escludere che il “nuovo” Sant’Erasmo di adesso, un uomo in cerca di redenzione dopo i misfatti della passata stagione, sia disposto ad accogliere l’appello della Camilli.

Del resto Tancredi non ha esitato a salvare almeno tre volte il Paradiso negli ultimi tempi. Prima mettendo le sue entrature al servizio del Paradiso Donna per l’intervista a Margherita Hack. Poi offrendo gratuitamente i romanzi della sua collana di giovani autrici da allegare alla nuova rivista. Infine ha addirittura sfidato l’ira di Adelaide.

Tancredi si è messo contro la potentissima zia dicendosi disposto a compensare col proprio denaro l’aumento di capitale col quale la contessa mirava ad avere mano libera al Paradiso così da poter cacciare Rosa senza ostacoli. Non stupirebbe allora che il giovane editore decidesse di proseguire su questa linea. Tanto più perché a chiedere il suo aiuto sarà la mai dimenticata Rosa.