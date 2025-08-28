Uomini e Donne, chi salirà sul trono ora. Il nuovo tronista fortemente volto da Maria.Ci siamo, l’attesa è praticamente finita. Non per nulla, dati alla mano, proprio in questi giorni, stanno iniziando, dopo una lunga pausa estiva, le registrazioni della nuova e super attesa edizione del dating show più famoso, amato e, nel contempo, chiacchierato

Il nuovo tronista di Uomini e Donne: chi ha scelto Maria De Filippi (il nome bomba)

Uomini e Donne, chi salirà sul trono ora. Il nuovo tronista fortemente volto da Maria.

Ci siamo, l’attesa è praticamente finita. Non per nulla, dati alla mano, proprio in questi giorni, stanno iniziando, dopo una lunga pausa estiva, le registrazioni della nuova e super attesa edizione del dating show più famoso, amato e, nel contempo, chiacchierato della Tv Italiana in toto. In tanti hanno cercato di imitarlo ma l’originale, come in tantissimi sentenziano sui Social, rimane sempre e comunque lui.

Stiamo, chiaramente, parlando di Uomini e Donne che ogni anno sa regalarci grandi emozioni anche grazie alla presenza del mitico Trono Over. Se da un lato si cerca di scoprire quali saranno le dame e i cavalieri che ritorneranno in studio per cercare di trovare, anche in seguito a tante cocente delusioni, la loro anima gemella, c’è anche tanta curiosità di sapere come procedono le cose tra quelle coppie che sono uscite di recente insieme, mano nella mano, dal programma.

Lo stesso discorso, però, lo possiamo applicare a quelle che sono nate all’interno del Trono Classico che ha sempre il suo fascino. Fatto sta che ora come ora a suscitare maggiormente l’acquolina in bocca sono i nomi e, uno in particolare, di chi già in questi giorni inizierà il suo percorso da tronista.

Uomini e Donne, chi sale sul trono

Indubbiamente il chiacchiericcio a riguardo è sempre molto alto ma tra i tantissimi e potenti rumors che circolano da mesi, ad oggi, è soltanto uno che è stato confermato. Il tutto, chiaramente, per l’immensa gioia delle sue estimatrici che hanno espresso la loro felicità con numerosi commenti sui Social.

Il ragazzo, dunque, non è proprio uno sconosciuto. Diciamo che soltanto in tempi assai recenti è stato notato dal grande pubblico televisivo e che fin dalla sua primissima apparizione ha mandato letteralmente in delirio milioni di telespettatrici. Anzi, sono state proprio molte di loro a esprimere per prime il desiderio di vederlo presto salire sul trono. E Maria De Filippi, da grandissima professionista e donna accorta quale è, ha prontamente accolto la loro richiesta.

Maria ha scelto Flavio

Si tratta del bellissimo Flavio Ubirti, portiere professionista e modello, che ci ha incantato durante la più recente edizione di Temptation Island, alla quale, tra l’altro, sarà dedicato uno speciale nel corso delle primissime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne. Il giovane, nel ruolo di tentatore, aveva lasciato a bocca aperta tutte le fidanzate ma è con la mora Denise che aveva legato maggiormente.

In tanti si chiederanno ora se la donna sia single o meno e se si senta pronta, magari, a corteggiarlo innanzi alle telecamere. Tuttavia potrebbero arrivare sul trono anche altri grandi protagonisti del viaggio dei sentimenti, come la dolce Sarah, ex di Valerio che, stando all’ascolto di alcuni pettegolezzi, si starebbe frequentando ancora con la bionda tentatrice Ary.