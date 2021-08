Un thriller con al centro un’amicizia ritrovata, ma anche un diabolico piano: è la trama de Il mio incubo viene dal passato, il film-tv in prima visione che Raidue propone questa sera, venerdì 20 agosto 2021, alle 21:20. Siete in cercate di brividi e suspence? Allora proseguite nella lettura per scoprire di che cosa parla questo film!

Il mio incubo viene dal passato, la trama

La protagonista è Katherine Griggs (Rosslyn Luke), una donna in carriera sposata con Andy (Chad Michael Collins) e made di due figli. La sua vita scorre tranquilla, fin quando un giorno, a sorpresa, davanti alla porta d’ingresso di casa si presenta Gina Mancetti (Jackie Moore), sua vecchia compagna di scuola.

Per le due ritrovarsi è un viaggio nei ricordi della loro adolescenza: Katy e Gina ne approfittano per un giro in auto, per svagarsi come facevano una volta. Durante il viaggio, s’imbattono in quello che sembra un brutto ceffo ma che, in realtà, è Ray (Brandon Howell), fidanzato di Gina.

Gina e Ray si sono messi in contatto con Katy non per fare due chiacchiere: i due sono in effetti due criminali, che hanno intenzione di effettuare una rapina nel palazzo in cui lavora la protagonista. Con la scusa di fare un giro in auto, hanno di fatto rapito Katy, mentre Tommy (Juston Street), fratello di Ray, ha preso in ostaggio Andy ed i loro figli.

Katy è quindi minacciata: se non farà come dicono loro, per la sua famiglia le cose si metteranno male. La donna prova a liberarsi ed a chiedere aiuto, ma viene sempre scoperta: non le resta quindi che assecondare il piano della coppia.

Il mio incubo viene dal passato, il finale

-ATTENZIONE: SPOILER!-

Katy entra nel palazzo dove lavora, seguendo gli ordini di Ray, ma rischia di essere scoperta dalla sicurezza. Gina, però, decide di aiutare l’amica e di schierarsi contro il fidanzato: quando questo prende Gina e la minaccia con un coltello, Katy mantiene la calma e gli spara.

Le due quindi corrono a casa di Katy, dove i figli hanno tentato di fuggire ma sono stati presi da Tommy: Gina e Katy cercano di fare ragionare l’uomo, che poggia a terra la pistola e viene arrestato. Tre mesi dopo, mentre Gina chiede perdono a Katy, questa se ne va in vacanza con la sua famiglia.

Il mio incubo viene dal passato, il cast

Il cast di questo film-tv non è molto noto: da segnalare Jackie Moore (Gina), che ha recitato in alcuni episodi di Westworld, e Chad Michael Collins (Andy), visto nella serie tv Extinct. Nel cast anche Brady Bond (Casey, figlio di Katy), Seneca Paliotta (Carla, sua figlia), Cathy Diane Tomlin (Judy Jackson, vicina di casa di Katy) e L.A. Williams (Jerome, marito di Judy).

Andato in onda su Lifetime nel 2018, il titolo originale del film è “Nightmare Best Friend”, ma è noto anche con il titolo “Sisters in crime”. La sceneggiatura è stata scritta da Kelly McCabe, mentre la regia è stata affidata a John Murlowski.

Il mio incubo viene dal passato, streaming

E’ possibile vedere Il mio incubo viene dal passato in streaming sul sito ufficiale della Rai, sia durante la messa in onda televisiva che dopo, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.