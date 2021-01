Il mio grosso grasso matrimonio Gipsy: che fine ha fatto Nettie Stanley?

Si chiama Nettie Stanley e la rivedremo proprio questa mattina a partire dalle 07:50 nella fortunata serie tv Il mio grosso grasso matrimonio Gipsy in onda su Real Time. Gli appassionati allo show, debuttato per la prima volta su TLC più di 10 anni fa, la ricorderanno come la regina Gipsy del programma, ed anche per questo noi oggi vorremmo raccontarvene di più. Basti pensare che sempre TLC, casa produttrice di questo e molti altri format ora trasmessi su Real Time, ha addirittura ideato uno spin-off de Il mio grosso grasso matrimonio Gipsy interamente dedicato a lei (e alle sorelle minori), intitolato Gipsy Sisters, per l’appunto. Ecco allora che (basti questo, come dicevamo) risulta molto facile intuire quanto successo abbia ottenuto Nettie Stanley grazie al suo personaggio, nemmeno troppo costruito ma piuttosto verosimile al suo essere anche nella realtà.

E se negli States sono stati pubblicati fior fiore di articoli di Gossip che la riguardano, anche i Social Network si sono mostrati negli anni terreno fertile per la sua popolarità. Su Instagram, ad esempio, troviamo diverse fan-page ideate per lei, e anche su Twitter ci sono almeno tre profili aggiornati che si spacciano per Nettie Stanley pur non avendo l’identità confermata dalla fatidica spunta blu che tanti desidererebbero.

Insomma, a noi forse sembrerà una Gipsy qualunque ma c’è da ammettere che così non è per la terra natia dello show: gli Stati Uniti d’America. Ed ecco allora che come rivelato dal magazine a stelle e strisce The List scopriamo che ad oggi Nettie… Faccia la mamma a tempo pieno. Secondo quanto dichiarato dalla rivista The List lo scorso dicembre 2020, infatti, Nettie Stanley come una vera Gipsy che si rispetti ora si dedicherebbe a tempo pieno al marito e alla famiglia e avrebbe addirittura da poco partorito il suo quarto figlio. Ma non è finita qui. Sempre la medesima pubblicazione online aggiunge che la fama di Nettie, purtroppo o per fortuna, sia abbastanza sfumata nel tempo.

Da quando con lo show Gipsy Sisters (mai arrivato qui da noi) l’attenzione ha iniziato a focalizzarsi non solo su Nettie ma anche e soprattutto sulle sue tre sorelle, è proprio su di loro poi che è andato a ripiegarsi il massimo interesse del pubblico e così… Per scelta personale o obbligata, Nettie ha comunque deciso di ritirarsi dalle scene.

Oltre ad essere mamma di quattro figli, sarebbe anche nonna di ormai 9 bebè: Albert, Dallas, Destiny, Chastie, Kat, Heath, Huey, Nuckie, e Sheila. Di lei, dunque, non si trovano recenti foto online, mentre molto materiale continua a pubblicare ogni gionro tutto il resto della sua famiglia. Ma questa è tutta un’altra storia.