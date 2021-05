Li rivedremo proprio questa sera in seconda serata su Real Time a Il mio grande grosso matrimonio Gipsy i fratelli Smith, dei quali già vi avevamo parlato in passato a causa della loro tragica scomparsa, due anni fa. Il retroscena che si nasconde dietro alla vita di questi due inseparabili fratelli di origini zingare è piuttosto macabro e anche per questo farà certamente scalpore rivederli in tv dopo quanto accaduto.

Di fatto, i fratelli Bill e Jow Smith, gemelli di 32 anni, sono stati ritrovati morti in un bosco poco lontani dalle loro rispettive abitazioni già due anni fa. I due gemelli, che rivedremo in tv proprio in occasione del loro Grande Grosso Matrimonio Gipsy con le rispettive mogli, erano anche già padri di due bambini. Inutili i soccorsi al momento del ritrovamento dei corpi, perché i due fratelli Smith erano scomparsi ormai da diversi giorni e i loro corpi erano ormai in fase di decomposizione.

Una notizia terribile che ha lasciato sconvolte anche le famiglie che rivedremo nel docu-reality Il mio grande grosso matrimonio Gipsy questa sera. I due gemelli Smith, inoltre, dopo non pochi accertamenti, si sarebbero suicidati. Erano scomparsi due anni fa senza lasciare tracce di loro e preoccupando notevolmente le famiglie. Ci sono volute quasi quattro settimane di investigazioni per scoprire che Bill e Joe si siano suicidati volontariamente. Uno dei due gemelli, inoltre, aveva lasciato un biglietto alla nonna, che tuttavia si trovava in vacanza proprio in quei giorni. Anche per questo, la lettera d’addio alla nonna è stata ritrovata dalla stessa soltanto diverse settimane dopo la scomparsa dei due nipoti, quando la signora ha fatto rientro a casa.

Pare che Joe si sia suicidato a seguito di una diagnosi ricevuta. Joe era malato di cancro e purtroppo in fase terminale. Alla volontà di Joe di suicidarsi per non arrecare sofferenze a moglie e figli, anche il gemello Bill ha deciso di compiere il drammatico gesto. I due erano molto legati, per questo è sempre stata avvalorata l’ipotesi del suicidio premeditato da entrambi. Questa sera, tuttavia, li rivedremo in tv a Il mio grande grosso matrimonio Gipsy per vederli ridere e scherzare come se niente fosse, ancora una volta.