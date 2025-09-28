“Il mio corpo sempre sotto accusa”: Giulia Stabile denuncia il body shaming sui social

Giulia Stabile, ex allieva e vincitrice di Amici, e oggi volto di Tu si que vales, ha risposto agli haters che hanno criticato la sua forma fisica. La giovane ballerina è stata pesantemente offesa per le sue forme, e ha ritenuto opportuno reagire anche per dare un esempio a chi subisce e non riesce a fare nulla per cambiare le cose. Solo qualche mese fa Giulia era stata accusata di aver abusato dei ritocchi estetici nonostante la sua giovane età, accusa che lei ha rispedito al mittente negando di essersi rifatta;

“Non mi sono mai rifatta nulla, smettetela. Sono passati cinque anni dalla mia edizione di Amici, sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo e alcuni tratti sono leggermente cambiati con gli anni, ma penso che sia anche abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto, o non abbia fatto nessuna punturina.” L’ex allieva non ha nulla contro i ritocchi estetici, ma per il momento non fanno parte del suo vissuto. Nei giorni scorsi ha pubblicato un video dove risponde a tutti coloro che hanno criticato il suo fisico: una sorta di body shaming che non può assolutamente accettare.

“Mi sembra assurdo dover dire questa cosa, ma ultimamente il mio corpo viene costantemente criticato“, ha esordito la ballerina, che ha dimostrato di avere carattere e determinazione. Giulia ha poi aggiunto che trova i commenti fastidiosi e maleducati: “Non mi sono mai permessa di commentare il corpo di nessuno perché so che è una cosa che non si fa. Siete maleducati. Il rapporto che ogni persona ha con il proprio corpo è sia bello che difficile, non è sempre facile conviverci”.

Giulia Stabile si difende, il sostegno dei fans

Giulia Stabile ha risposto agli hater in modo pacato, nonostante le offese pesanti. L’ex allieva di Amici ha voluto sottolineare che certi commenti sono fuori luogo e inadeguati oltre che offensivi e maleducati. Non ha tuttavia perso le staffe, ma si mostrata molto serena e i fans l’hanno sostenuta proprio per il suo modo di fare composto:

“Lei è sempre troppo educata e pacata anche davanti alla maleducazione e alla cattiveria della gente che senza nessun motivo scrive commenti, sapendo consapevolmente di ferire, e comunque sceglie di farlo. Le direi “fregatene” ma è difficile”, ha commentato un utente su X. Commento che è stato condiviso da tantissime persone, che condannano il body shaming in tutte le sue forme.

Giulia Stabile come Sarah Toscano: l’ex allieve di Amici vittime di body shaming

Oggi Giulia Stabile ha reagito al body shaming, ma ricordiamo che solo qualche settimana fa un’altra ex allieva di Amici è finita nel mirino degli haters: si tratta di Sarah Toscano che è stata presa in giro per le sue forme. La giovane cantante è stata accusata di essere ingrassata da quando ha vinto il talent, e di non essersi presa cura di lei. La Toscano non ha risposto, ma una fanpage di Angelina Mango si è schierata dalla sua parte:

“Sarah Toscano è bellissima e sta benissimo così. Non imparate mai e non riuscite proprio a stare in silenzio”. Anche la Mango, durante la sua partecipazione a Sanremo è stata messa al centro dell’eco mediatico per la sua eccessiva magrezza, diversi i commenti social che sostenevano che non stava bene ed era malata.