Il mio amico bisturi torna su Real Time: tutto sulla nuova stagione

Il mio amico bisturi è prossima a debuttare su Real Time. Dopo il successo della prima stagione, l’iconica serie dedicata al “ritocco che fa bene” tornerà ad allietare i tanti telespettatori. I protagonisti del Il mio amico bisturi sono persone che vivono un rapporto conflittuale con il proprio corpo. Un disagio originato da diversi problemi che possono essere risolti tramite l’intervento chirurgico. Sin dal suo debutto Il mio amico bisturi ha avuto un’attenzione mediatica non indifferente, e come per Vite a Limite, ha coinvolto i telespettatori che non hanno potuto far altro che empatizzare con le storie raccontate puntata dopo puntata.

A raccogliere le sofferenze dei protagonisti il dottor Damiano Tambasco dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma, che oltre a risolvere il problema presentatogli da un punto di vista chirurgico, tenta di far superare al paziente le proprie insicurezze cercando di aiutarlo a trovare il modo giusto per amarsi davvero. Nella nuova stagione verranno raccontate ben 12 storie vere che rivelano i dolori e le sofferenze dei singoli, ma anche la loro rinascita. Narrazioni diverse fra loro che hanno un fine comune quello di superare il disagio con il proprio corpo: un riscatto cercato e conquistato anche attraverso il dolore.

L’intervento del dottor Tambasco è sicuramente positivo e mira proprio a rimuovere quel problema fisico causato da una malattia, ma anche da un’incidente o congenito, che non permette di stare bene con se stessi e causa sofferenze soprattutto psicologiche. Il mio amico bisturi: confidenze intime torna su Real Time con una nuova edizione che sicuramente lascerà il segno e conquisterà un vasto pubblico.

“Il mio amico bisturi: confidenze intime” , quando debutta su Real Time

La seconda stagione di Il mio amico bisturi: confidenze intime sarà visibile su Real Time dal 22 maggio ogni giovedì alle 21.30, Un appuntamento davvero imperdibili per gli appassionati del genere, e per tutto quel pubblico che si è emozionato seguendo le storie della prima edizione. I protagonisti sono persone vere, non attori, che si mettono a nudo e che rivelano le loro problematiche più intime.

Il dottor Damiano Tambasco ha definito la serie “etica” perché fa riferimento soprattutto all’uso positivo del bisturi. Si interviene per superare un disagio e una sofferenza, ma occorre anche capire l’aspetto psicologico che motiva il ricorso al bisturi. In ogni puntata si mostrano le varie fasi che precedono l’intervento, i confessionali dei pazienti, e si attua un’analisi attenta del caso che tiene conto anche le dichiarazioni dei parenti dei protagonisti che nel percorso di rinascita hanno un ruolo determinante. Non mancano l’emozioni che mixano le paure dell’operazione alla gioia originata dal cambiamento ottenuto.

Il dottor Tambasco: “E’ importante riconoscere il valore terapeutico della chirurgia plastica”

Protagonista de Il mio amico bisturi il chirurgo plastico Tambasco che accoglie ogni paziente in modo affettuoso e sereno. In una recente intervista il medico ha spiegato come si è approcciato al programma: “Quando mi sono avvicinato per la prima volta a questo progetto televisivo, ho spinto molto perché venisse fuori il grosso valore terapeutico che può avere la chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Quando non si sta più bene con il proprio corpo, non si sta bene né con sé stessi né con gli altri. “

Ha poi aggiunto che ama conoscere il vissuto dei suoi pazienti: “Amo conoscere a fondo le storie dei miei pazienti, per capire cosa li ha portati a fare questa scelta e lavorare non solo sul loro corpo ma anche sulla loro anima. Ho visto pazienti tornare a sorridere, trovare l’amore, ricominciare a giocare con i propri figli.”