Una nuova fiction sta per partire su Raiuno e su RaiPlay. Da lunedì 27 novembre 2023, infatti, l’ammiraglia Rai manda in onda Il Metodo Fenoglio, di cui oggi, 21 novembre 2023, alle 12:00 nella Sala A Sergio Zavoli della sede Rai di Viale Mazzini a Roma si tiene la conferenza stampa, ci cui TvBlog propone il liveblogging.

La serie tv è tratta dalla trilogia letteraria del Marasciallo Fenoglio di Gianrico Carofiglio (edita da Einaudi), anche sceneggiatore dell’adattamento televisivo. Il Metodo Fenoglio propone il racconto epico di come negli anni ’90 la criminalità barese si sia trasformata in una vera e propria mafia negli stessi anni in cui in Sicilia si consuma l’attacco di Cosa Nostra al cuore dello Stato con i massacri di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e delle rispettive scorte.

Bari è il teatro delle vicende in cui si muove il protagonista Fenoglio, maresciallo del nucleo operativo dei Carabinieri, capace di affrontare con senso etico importanti e delicate indagini nei mesi più caldi della lotta alla criminalità organizzata italiana.

Per parlare di questa nuova fiction, composta da quattro prime serate, sono presenti Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Gabriella Buontempo e Massimo Martino, produttori di Clemart; Francesco Nardella, Capostruttura di Rai Fiction; il regista Alessandro Casale; il protagonista Alessio Boni, Giulia Bevilacqua e lo stesso Gianrico Carofiglio.