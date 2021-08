Prosegue il ciclo “Nel segno del giallo” proposto da Raidue ogni sabato sera. Il 28 agosto 2021, alle 21:20, è la volta del film-tv Il killer della porta accanto, un thriller americano in cui la protagonista, in cerca di affittuario, si ritrova invece a che fare con un uomo molto pericoloso. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Il killer della porta accanto, la trama

Gina Larson (Chelsea Hobbs) è una fotografa freelance, che ha qualche difficoltà a pagare l’affitto. Decide quindi, insieme all’amica Rachel Vine (Corina Bizim), di riordinare la depandance dove fino a poco tempo prima viveva la madre venuta a mancare ed affittarla.

L’annuncio online porta numerosi candidati, tra cui l’affascinante pilota Mark (Marcus Rosner): inevitabile che la scelta di Gina cada su di lui. La donna è così affascinata da Mark che gli chiede di farle da modello per alcune foto, mentre lui si mostra gentile al punto da prepararle un brunch e sistemarle il giardino.

Quando a casa di Gina si presenta Levon Startet (Matthew Kevin Anderson), il suo ex fidanzato, Mark difende la donna dal tentativo dell’uomo di portarsi via le foto che lei gli aveva fatto senza pagare. Poco dopo, però, Levon si intrufola in casa per rubare le foto: Mark lo ferma e lo colpisce, portandolo nella dependance e, dopo una breve lotta, uccidendolo.

Mark inizia a rivelare così la sua vera natura, posizionando delle telecamere nascoste nella casa di Gina che, intanto, è all’oscuro di tutto, perché Mark ha rimosso le immagini delle camere di sicurezza in cui uccide Levon e le ha salvate in una flash drive. La protagonista è concentrata sul suo lavoro: ha ricevuto un importante incarico da parte di Robert Simms (Mark Humphrey), suo ex compagno di liceo.

Inutile dire che Mark nutre un po’ di gelosia nei suoi confronti e, intrufolandosi nel suo ufficio durante una festa, lo uccide, simula un suicidio e riesce ad incastrarlo come omicida di Levon agli occhi degli investigatori che avevano iniziato ad indagare sulla sua scomparsa.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

Gina è scioccata e si butta tra le braccia di Mark. Un giorno, facendo il bucato, la donna trova la flash drive nell’asciugatrice: scopre le immagini di Mark che uccide Levon proprio mentre l’uomo torna a casa. Gina prova a fuggire ma viene catturata e legata ad una sedia. La donna gli chiede dell’acqua, e con questa ed uno dei suoi strumenti professionali riesce a far prendere la scossa a Mark ed ad ucciderlo: il suo vero nome era James.

Il killer della porta accanto, cast e curiosità

Il film-tv è andato in onda negli Stati Uniti nel 2020, su Lifetime con il titolo “Killer in the Guest House”: è stato scritto e diretto da Tony Dean Smith. Per quanto riguarda il cast, da segnalare che sia Chelsea Hobbs che Marcus Rosner hanno lavorato ad alcuni episodi della serie tv UnReal, lei nei panni di Charlie e lui in quelli di Warren. Rosner, inoltre, ha interpretato un ruolo simile al personaggio di Mark/James nel film-tv Il killer del piano di sotto, che si chiamava proprio James: i due film si potrebbero considerare collegati.

Il killer della porta accanto, trailer

Il killer della porta accanto, streaming

E’ possibile vedere Il killer della porta accanto in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.