Il grande dolore di Mara Venier, la confessione arriva a Domenica In

Mara Venier, volto tv accreditato e amato dal pubblico, ha fatto una confessione privata a Domenica in: parole che hanno sorpreso i telespettatori.

Alla conduzione di Domenica in ormai da tantissimi anni, Mara Venier è un volto tv molto amato dai telespettatori. Personaggio diretto e sincero gode dell’affetto del pubblico perché si è sempre mostrata trasparente e vera, un aspetto che la contraddistingue da tanti altri volti della televisione. Negli ultimi anni ha più volte manifestato il suo desiderio di ridurre la sua presenza sul piccolo schermo per dedicarsi di pià al marito e alla famiglia, ma è legata al pubblico di Domenica in che l’ha sempre sostenuta.

Mara è una donna forte e determinata, nella vita ha affrontato anche situazioni difficili come quando appena maggiorenne e con una figlia si è trasferita a Roma per intraprendere la carriera d’attrice. Prima di affermarsi ha fatto diversi lavori e non ha nascosto che in alcuni periodi ha faticato a mettere insieme il pranzo con la cena, ma poi è riuscita a trovare la sua strada. La sua carriera è ricca di successi, anche se ha vissuto anche diversi momenti no: per un periodo la Rai l’allontanata per poi richiamarla alla guida di Domenica in, che ha riportato ai fasti. Difficilmente la Venier ha parlato del suo vissuto personale, eppure lo scorso anno ha raccontato in diretta tv di aver provato un grande dolore e che per tante tempo ha preferito nasconderlo.

La conduttrice ha voluto esorcizzare questo suo trauma condividendolo con gli ospiti del talk domenicale e con il numeroso pubblico. Mara ha rivelato di aver sofferto di depressione a seguito della madre morta a 93 anni, dopo avere sofferto di una malattia degenerativa come l’Alzheimer. Per lei è stato un vero trauma e per un lungo periodo non ha saputo reagire, ne tanto meno elaborare in lutto. Sono stati mesi complicati che l’hanno portata a chiudersi.

Mara Venier: la depressione, il ricovero, e la svolta

“Mi dispiace parlare di me, ma sento che è giunto il momento di farlo“, ha esordito la conduttrice nel salotto di Domenica in. Ha poi aggiunto: “Io, tanti anni fa, ebbi un esaurimento pesantissimo, una depressione fortissima, e fui ricoverata in una clinica di Ancona dove rimasi un mese e in cui fui curata attraverso la terapia del sonno. Non l’ho mai detto a nessuno, però a te, Sonia, lo voglio dire. Mentre ero in quella clinica io pensavo, pensavo, e a furia di pensare mi si è “rimpicciato” il cervello. Avevo dei professori che mi curavano, ma non ne uscivo.”

Mara ha spiegato che nonostante le cure e le terapie ogni giorno che passava le cose non miglioravano poi un incontrò un medico che le fece cambiare idea: “A un certo punto la situazione cambiò quando venne a visitarmi un dottore giovane, giovanissimo. Si mise seduto lì, davanti a me. Io mi ero appena svegliata e raccontai a quel dottore quello che era stato il mio vissuto, perché ero finita in quella clinica. Il dramma terribile che avevo dovuto affrontare.”

Mara Venier: “Mi illuminò”

La conduttrice ha rivelato cosa le disse quel giovane dottore: “Vede, signora cara, se lei guarda una candela, dopo ventiquattro ore quella candela diventa un lampadario. Invece è soltanto una candela… Mi illuminò con questa frase che anche se sembra molto stupida, molto elementare, è una verità assoluta. Se tu continui a pensare, a fissarti su una cosa, c’è il rischio che diventi enorme e che ti possa sembrare insuperabile. Ed è vero”

Un racconto quello della conduttrice di Domenica in che in pochi si aspettava e che rivela i momenti bui che ha vissuto, mettendo in evidenza il suo lato umano e a volte fragile, che prescinde da quanto appare in tv.