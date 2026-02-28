Il Festival di Sanremo ha un problema con le fiction Rai: il retroscena di Alessandro Gassmann e la promozione di Guerrieri cancellata

Il Festival di Sanremo targato Carlo Conti è anche l’occasione per veicolare promozioni di vario genere. Un evento atteso che, nonostante i cali di ascolto, supera comunque il 60% di Share a serata è un’opportunità ghiotta per chi deve pubblicizzare qualcosa a qualunque livello. Non a caso è corsa agli sponsor: abbiamo visto Massimo Lopez essere nuovamente protagonista di un noto spot televisivo per sottolineare le offerte di una celebre compagnia telefonica, non possiamo fare a meno di notare ZeroCalcare che pubblicizza la sua imminente nuova serie su una piattaforma altrettanto celebre. Tutti passano da Sanremo 2026, anche come pubblicità.

Si veda la situazione con le fiction Rai o i programmi che arriveranno. Il Direttore Artistico ha citato il ritorno di Canzonissima e The Voice Generation. Questo perchè Viale Mazzini, quando c’è una cornice così importante, vuole approfittare per spingere i propri contenuti. A qualsiasi livello. C’è, tuttavia, un problema con le fiction. Quest’anno Imma Tataranni, che parte il prossimo 8 marzo 2026, sta mettendo in mostra degli spot creati appositamente per la kermesse. Lo scorso anno Vanessa Scalera, attrice che interpreta Imma Tataranni, è stata accolta al Teatro Ariston ed è successo un putiferio.

Il Festival di Sanremo e la promozione di contenuti

La nota attrice è entrata in scena a tarda ora, Carlo Conti per farle promuovere la serie le ha concesso un tempo limitato. La donna, nella fretta e forse presa dall’emozione, si è dimenticata di menzionare l’autrice dei romanzi da cui la serie è tratta. Momento che non è passato inosservato e, da quel frangente, è nata una polemica che ha creato una spaccatura tra Mariolina Venezia (autrice di Imma Tataranni) e la stessa Scalera. Un rapporto deteriorato a causa di una promozione diventata un problema. Memore di questo, l’attrice non torna a Sanremo. La motivazione ufficiale è che ci sono spot in programma e non è necessaria la presenza di qualcuno del cast in platea. Tuttavia, non vi è soltanto Imma Tataranni in palinsesto Rai.

Dal 9 marzo 2026 parte Guerrieri. Nota fiction con Alessandro Gassmann e Ivana Lotito, accompagnati da un cast corale molto importante. La Rai ha speso parecchio per dare vita alle storie tratte dai romanzi di Gianrico Carofiglio. Tutto bene fin quando non si tratta di promuovere il prodotto a Sanremo: gli spot della serie passano regolarmente durante la kermesse canora. Gassmann poi doveva essere presente all’Ariston per parlare del progetto televisivo.

Salta la presenza di Alessandro Gassmann

Gli è stato impedito di farlo. Il motivo? Suo figlio Leo è in gara e all’attore viene detto di non poter essere presente al Teatro Ariston per evitare conflitti d’interesse. Gassmann Senior accetta e la kermesse canora comincia. La goccia che fa traboccare il vaso giunge quando Gianni Morandi arriva all’Ariston per cantare con suo figlio Tredici Pietro. La scena è emozionante per molti, ma non per tutti. Alessandro Gassmann vede il siparietto e scrive sui suoi social: “Quindi non era vero che un padre non può essere presente all’Ariston se c’è il figlio in gara, io dovevo essere sul palco del Festival per parlare di Guerrieri ma mi è stato impedito per una regola senza senso. Evidentemente non uguale per tutti”.

Il post, immediatamente, fa il giro della Rete e arriva sui giornali. Il precedente è pericolosissimo. Chi ha vietato a Gassmann di essere sul palco dell’Ariston? E soprattutto perchè Morandi sì e l’interprete romano no? Tutte domande che rimarranno insolute, ma la promozione in diretta di una delle fiction Rai più importanti e costose che salta per un’incomprensione resta comunque uno spettacolo che si poteva e doveva evitare. Gassmann, con il senno di poi, cancella lo sfogo sui social. A rimanere, però, sono le incomprensioni su una sponsorizzazione interna che meritava un epilogo diverso.