Il gioco televisivo Affari Tuoi continua con la sua messa in onda, e stavolta i concorrenti si sono portati a casa una bella cifra.

Il Dottore offre (per due volte) 30.000 euro ma Francesca dice No: colpo di scena ad Affari Tuoi

Stefano De Martino è tornato su Rai 1 con il suo Affari Tuoi, trasmesso ogni giorno nella fascia pre-serale. A giocare la partita è arrivata Francesca in rappresentanza dell’Abruzzo, che di lavoro fa l’impiegata in un’azienda di trasporti. La donna ha conseguito da poco la laurea in ingegneria civile e ambientale. Ad accompagnarla è il suo papà Giovanni, che invece fa di professione il poliziotto stradale. L’uomo ha dichiarato di avere circa 40 anni di servizio. “Papà è il problem solver della famiglia” – ha esordito De Martino – “Quando c’è un problema bussano tutti da lui“. Il loro pacco è il numero 7.

I due partecipanti sono partiti benissimo, e all’inizio hanno scelto pacchi di colore blu. La partita è insomma andata avanti in modo positivo, anche se il Dottore si è fatto sentire diverse volte.

Francesca e Giovanni: com’è andata la loro partita

Papà e figlia hanno partecipato al game show di Stefano De Martino e sono partiti molto bene. All’inizio hanno infatti optato per i pacchi contenenti cifre molto basse, tanto che il Dottore si è fatto sentire più di una volta. Come prima offerta, ha proposto 30.000 euro, ma questa cifra è stata subito rifiutata dai due concorrenti desiderosi di voler continuare il gioco. Entrambi sono andati avanti per la loro strada e, dopo aver rifiutato altre proposte del Dottore (e altri 30.000 euro), si sono ritrovati con pacchi tutti rossi contenenti 10.000, 15.000, 20.000, 75.000, 200.000 euro. Il Dottore ha così proposto il cambio, che è stato però rifiutato da Francesca e Giovanni.

Alla fine i due concorrenti sono rimasti con 10.000 e 20.000 euro. Il Dottore ha fatto una nuova proposta, chiedendo a Francesca e Giovanni di accettare o meno la cifra di 15.000 euro. Alla fine i due hanno scelto di portarsi questa somma a casa, non sicuri di quello che sarebbe accaduto dopo.

29 aprile 2025: la cifra vinta ad Affari Tuoi

“Loro due hanno fatto una partita all’insegna della complicità“, ha commentato Stefano De Martino verso la fine della puntata di Affari Tuoi. Francesca e Giovanni hanno quindi accettato 15.000 euro rivelando di voler usarli per dei lavori di ristrutturazione che stanno svolgendo in questi giorni.