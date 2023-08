È decisamente… gustoso il film-tv che Raiuno propone questa sera, martedì 22 agosto 2023, alle 21:25, per il ciclo “Destinazione amore”. Il dolce profumo dell’amore, infatti, gioca con il sapore che uno dei cibi più semplici al mondo può assumere quando chi lo prepara è ispirato dai buoni sentimenti. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Il dolce profumo dell’amore, la trama

Nell’isola di Windward c’è un po’ di crisi, a causa dei flussi turistici in calo. La popolazione non sa che inventarsi per convincere le persone a tornare sull’isola: tra di loro c’è anche Matt Duval (Brant Daugherty), panettiere che svolge il suo lavoro senza infamia e senza lode.

Quando, per risollevare le sorti dell’isola, viene invitata una compagnia di danza per un recital, Matt rimane affascinato dalla ballerina Nicole (Maude Green), tanto da compiere una sorta di magia. Il suo innamoramento, infatti, rende il suo pane eccezionale, molto apprezzato non solo dagli isolani ma anche dai turisti, che iniziano ad aumentare proprio grazie al pane di Matt.

Ma quando Nicole se ne va via rifiutando l’amore di Matt, questo va in crisi, e così il suo pane perde quel sapore speciale che aveva conquistato. Gli altri abitanti dell’isola cercano in tutti i modi di trovargli una nuova musa ispiratrice, ma senza successo. Neanche il supporto di Annie McBride (Eloise Mumford), proprietaria di un ma soprattutto amica da sempre di Matt, sembra riuscire nell’impresa.

Il dolce profumo dell’amore, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Matt è così distrutto da rifiuto di Nicole che non si rende conto che ha la soluzione a portata di mano: Annie. La giovane è sempre stata innamorata di Matt, che ha sempre sostenuto nelle sue decisioni, standogli accanto in maniera pacata e rispettosa. A Matt non resta altro che scoprire i suoi sentimenti per Annie e tornare a sfornare il pane più buono che i turisti dell’isola possano assaggiare.

Il dolce profumo dell’amore, il cast

I due protagonisti del film sono già noti al pubblico delle serie tv e del cinema. Brant Daugherty è stato infatti Noel Khan in Pretty Little Liars ed ha recitato in “Cinquanta sfumature di rosso”. Anche Eloise Mumford ha lavorato nella trilogia di “Cinquanta sfumature”, ma in tutti e tre i film, nei panni di Kate, la migliore amica della protagonista.

Brant Daugherty è Matt Duval;

Eloise Mumford è Annie McBride;

Maude Green è Nicole;

Haig Sutherland è Walter Rasmussen;

Elysia Rotaru è Mary.

Il titolo originale del film-tv è “The Baker’s Son”: è andato in onda negli Stati Uniti su Hallmark Channel il 12 giugno 2021.

Il dolce profumo dell’amore, location

La location scelta per le riprese del film-tv è Chemainus, sull’isola di Vancouver, in Canada, dove è stata ricreata l’immaginaria isola di Windward.

Il dolce profumo dell’amore su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere il film-tv in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.