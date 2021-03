E’ una torrida estate l’ambientazione scelta per il finale della prima stagione de Il Commissario Ricciardi, che questa sera, 1° marzo 2021, alle 21:30 su Raiuno, propone al pubblico la sua ultima puntata, ricca di emozioni ed, ovviamente, di misteri.

I telespettatori che si sono appassionati alle vicende del Commissario interpretato da Lino Guanciale, però, vogliono soprattutto scoprire come evolverà il triangolo amoroso tra lo stesso Ricciardi, Enrica (Maria Vera Ratti) e Livia (Serena Iansiti), dopo che quest’ultima è riuscita a strappare un bacio all’uomo per cui si è trasferita a Napoli.

Cosa succede nell’ultima puntata de Il Commissario Ricciardi?

Promo della sesta ed ultima puntata "In fondo al tuo cuore"Alex Pentothal Lino Guanciale Antonio milo Maria Vera Ratti Serena Iansiti Nunzia Schiano Enrico Ianniello OfficialMartin Gruber Posted by Il commissario Ricciardi on Monday, February 22, 2021

Nell’ultimo episodio, “In fondo al tuo cuore”, siamo a luglio: il caldo si fa sentire in tutta la città, in fermento per i preparativi della Festa della Madonna del Carmine. In questo contesto, Ricciardi e Maione (Antonio Milo), aiutati dal fido Dr. Modo (Enrico Ianniello), indagano sulla morte di un noto chirurgo, che cade dalla finestra del suo ufficio.

Infedeltà e tradimento sembrano essere connesse al caso, stimolando il protagonista (sempre “supportato” dal suo potere di poter sentire le ultime parole delle persone uccise in modo violento) a fare una serie di riflessioni anche sulla sua stessa vita e sulla quella gioia che pensava di non meritare e che, invece, ha incontrato. Una gioia che sembra condurlo sempre più ad Enrica, fin quando, però, non farà una scoperta straziante.

Il Commissario Ricciardi, streaming

© Anna Camerlingo

E’ possibile vedere Il Commissario Ricciardi in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.